Ένα ματς με πολλές εντάσεις και ανατροπές έλαβε χώρα στο Αλεξάνδρειο με τον Άρη να χάνει μέσα από τα χέρια του προβάδισμα 13 πόντων απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός μετά την αποβολή του Εργκίν Άταμαν και του Ρισόν Χολμς έσφιξε.. δόντια και με ένα επιμέρους 8-21 με τη βοήθεια των Σορτς, Ερνανγκόμεθ και Όσμαν έδειξαν ανταγωνιστικό πρόσωπο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο 15 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ισοφάρισε το ματς (87-87), έστειλε το ματς στην παράταση διατηρώντας στη ζωή τον Παναθηναϊκό.