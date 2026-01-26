Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον απολογισμό διημέρου στο πρωτάθλημα και βγάζει κερδισμένους το Περιστέρι, την Μύκονο και τον «αυτοκράτορα», την ίδια ώρα που η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού έχει πάρει «άγρια ομορφιά».

Η 16η στροφή στην κανονική περίοδο είχε απ’ όλα. Δύο συναρπαστικές ανατροπές, στην Γλυφάδα και στο «νησί των ανέμων», αλλά και ένα ματς στο οποίο χάθηκε το μέτρημα στις βολές και είχε σκορ ημιχρόνου που θύμιζε NBA!

Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είχαν φυσιολογική και προβλέψιμη εξέλιξη, αλλά το μη αναμενέμενο στοιχείο, είχε να κάνει με τις... ψιλές που έπεσαν στην Ρόδο, όπου προκλήθηκε εντονότατη και σε έναν βαθμό αδικαιολόγητη νευρικότητα, σε σημείο που αν δεν το βλέπαμε live και απλά μας το μετέφεραν, δεν θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι αποβλήθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ (από την άποψη ότι σχεδόν ποτέ δεν μπλέκεται σε καβγάδες)!

Ναι, καλά ακούσατε, αναφέρομαι αναφέρομαι στον παίκτη που ηγείται στην αξιολόγηση της Stoiximan GBL αλλά και της Euroleague, ο οποίος πήρε το ντισκαλιφιέ του για βιαιοπραγία προς τον Αντρέα Πετρόπουλο, ο οποίος νωρίτερα τον είχε σπρώξει υπερβολικά έντονα!

Η κατάσταση της βαθμολογίας, πάντως, δεν είχε κάποια ουσιαστική μετατροπή, αν εξαιρέσουμε το πειστικό «διπλό» του Άρη στην Πάτρα, το οποίο έβαλε τους «κιτρινόμαυρους» σε τροχιά 4άδας και την σύνδεση με το νούμερο επτά που είχαν οι νίκες-ανάσες της περσινής πρωταθλήτριας της Elite League αλλά και του Περιστερίου.

Ολυμπιακός: Το «πείραμα» με τον Γουορντ πέτυχε, άραγε θα το ξαναδούμε;

Στο κλειστό της Καλλιθέας, όπου εδώ και τέσσερα χρόνια το Super Cup βάφεται «ερυθρόλευκο», οι Πειραιώτες δεν έχουν χάσει ποτέ στα χρονικά! Λίγο η ανάγκη ξεκούρασης για τον Γουόκαπ, που σηκώνει εδώ και μερικές εβδομάδες το μεγαλύτερο βάρος του playmaking και λίγο η μεγάλη ποιότητα που διαθετει στις θέσεις των guard, ώθησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πάρει μία απόφαση με ένα (έστω και μικρό) ποσοστό ρίσκου...

Να δώσει off στον 33χρονο Ελληνοποιημένο point-guard, να ταξιδέψει στον «σμαραγδένιο νησί» χωρίς playmaker (αν εξαιρέσουμε τον 18χρονο Γιώργο Μπουρνελέ, που αγωνίζεται και στο Ψυχικό με διπλό δελτίο) και να δώσει την μπαγκέτα του «μαέστρου» στον Τάϊσον Γουορντ!

Αν και είχε να λειτουργήσει ως «άσος» από την εποχή του high school, που έπαιζε στο Tampa Prep, o 28χρονος Αμερικανός guard δεν ανταποκρίθηκε απλά (MVP της 16ης αγωνιστικής), αλλά ειδικότερα στο 2ο μέρος (δεν βγήκε καθόλου), έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, καταγράφοντας το πρώτο triple double της καριέρας του (18π., 10ρ., 10ασ. & 2κλ. με 6/10 σουτ σε 33’)!

Η εκπληκτική απόδοση του πρώην παίκτη της Παρί σε άμυνα, επίθεση και δημιουργία, πρόσθεσε μία επιπλέον αναπάντεχη λύση στις επιλογές του 60χρονου τεχνικού για τις ώρες ανάγκης (αν και δεν αργεί η επιστροφή του Μόρις, ενώ αποκτήθηκε και ο άρτι αφιχθείς Κόρι Τζόσεφ) και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού, που στο πρώτο 20λεπτο είχε δυσκολευτεί βλέποντας το +14 να γίνεται -3 στην ανάπαυλα!

Κάπως έτσι το αήττητο (15/15) των πρωταθλητών διατηρήθηκε και το «άστρο» του αποφοίτου του Νορθ Ντακότα Στέιτ, επισκίασε και το επεισόδιο ανάμεσα σε Βεζένκοβ και Πετρόπουλο, το οποίο πήρε απρόσμενα μεγάλη έκταση και επέσυρε μία σπάνια αποβολή για τον 29χρονο Ελληνοβούλγαρο power forward.

Στην λογική ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς (στο πρώτο μέρος ένιωσε τσίμπημα στον δικέφαλο και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε) δεν θα έχει κάτι ανησυχητικό, οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν το τερπνό μετά του ωφελίμου απέναντι στον Κολοσσό, που σκόραρε για πρώτη φορά φέτος πολύ (14/29 τριπ.) και με υψηλό ποσοστό από μακριά (48,3%).

Από την άποψη ότι και ζορίστηκαν για να βγάλουν αντίδραση, αλλά και επικράτησαν με 98-85 (μετρούν 7/7 σε Ελλάδα και Ευρώπη) παραμένοντας μία νίκη πάνω από τον μεγάλο τους αντίπαλο.

Με τον Άρη Λυκογιάννη στον πάγκο τους αλλά και με την προσθήκη του Ράντλ (26π., 6ασ. & 2κλ. με 7/8 τριπ. σε 29’), οι νησιώτες είναι πασιφανές ότι είναι σαφώς πιο υπολογίσιμος αντίπαλος και αν ενισχυθούν κι άλλο στην περιφέρεια (κοιτάζουν τον Κιόντρε Κένεντι της Σπαρτάκ Σουμποτίτσα), τότε θα έχουν όλα τα εχέγγυα για να πετύχουν τον στόχο της παραμονής.

Παναθηναϊκός: Ήταν υπόθεση των Ελλήνων!

Με τέσσερις απουσίες (τους τραυματίες Ναν, Όσμαν, Μήτογλου και το ασθενή Γιούρτσεβεν), κακή ψυχολογία (λόγω της ήττας από την Μακάμπι) και απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είχε τίποτε να χάσει κι έψαχνε κίνητρο για φύγει από το “T-Center” με τα περισσότερα δυνατά οφέλη, οι «πράσινοι» ήταν λογικό να μπουν στο παρκέ και να χρειαστούν χρόνο μέχρι να βρουν ρυθμό.

Ο Εργκίν Αταμάν από την πλευρά του, πάντως, δεν άργησε καθόλου να δείξει αντανακλαστικά, αλλάζοντας όλη την αρχική πεντάδα με την συμπλήρωση 3 λεπτών και με το σκορ να είναι 2-9 υπέρ του Αμαρουσίου, που προηγήθηκε ακόμη και με 10-23 (στο 8’31”)!

Η συνέχεια, όμως, ανήκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους, που με επιμέρους σκορ 21-3, ξέφυγαν με +5 στο 14’ (31-26) κι έκτοτε δεν ξανακοίταξαν πίσω, φτάνοντας χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα στο τελικό 92-81.

Ωστόσο, με τόση νευρικότητα που υπήρχε στην πλευρά των «πρασίνων», το ματς δεν προσφέρθηκε για να δοκιμάσει ο Τούρκος τεχνικός σχήματα που ενδεχομένως να είχε στο μυαλό του ή για να δώσει την ευκαιρία στον Σορτς να παίξει περισσότερο απ’ όσο συνήθως και να πλησιάσει στα standards που τον θέλει η ομάδα του.

Αν και ο Τι Τζει ήταν θετικός και αλάνθαστος (13π. & 6ασ. με 5/8 σουτ σε 18’), το μεγαλύτερο κέρδος του «τριφυλλιού» ενόψει της αγωνιστικής «ανηφόρας» που ακολουθεί (σε πρώτη φάση κόντρα σε Βιλερμπάν και Άρη), ήταν η εξαιρετική ανταπόκριση των Ελλήνων παικτών (Σλούκας 10π., 5ρ., 8ασ. & 3λ. με 2/3 τριπ. σε 21’).

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τέσσερις εκ των πέντε που έπαιξαν από 19 έως 26 λεπτά έκαστος (μόνο ο Καλαϊτζάκης αγωνίστηκε μόλις 6'), ήταν παρα έναν πόντο «διψήφιοι», έχοντας συνολικά 41 πόντους με 13/24 σουτ, 11 ριμπάουντ και 16 ασίστ!

Τα καλά νέα από την συνέντευξη Τυπου είχαν να κάνουν με την αναμενόμενη επιστροφή του Όσμαν και του Μήτογλου στις προπονήσεις, ενώ το ερωτηματικό παραμένει γύρω από τον Ναν. Αν διαβάσαμε καλά πίσω από τις λέξεις του προπονητή του...

Έξι μέρες πριν τον «τελικό» της Κυριακής (01/02, 13.00) με τον Πανιώνιο, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου παρουσίασε βελτίωση στις αποφάσεις της, αν και η πληθώρα των μη αμυντικογενών guard που διαθέτει, προκαλεί πολλές φορές σύγχυση στην εκτέλεση αλλά και στην ανασταλτική επικοινωνία.

Αν και ο Ντε Σόουζα (13π. & 9ρ. με 5/8 σουτ σε 19’) προσδίδει σκληράδα στην ρακέτα μπροστά και πίσω και απελευθερώνει τον Σαλάς (20π., 7ρ., 2ασ. & 2κοψ. με 6/10 σουτ σε 33’), είμαι της άποψης ότι – και ειδικότερα επειδή ο Ρέινολντς είναι σταθερά πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό – ότι σε ένα τόσο κομβικό ματς, ίσως να πρέπει να πλαισιωθεί και με τον Τζακόρεϊ Ουίλιαμς, ο οποίος έμεινε εκτός 6άδας.

ΠΑΟΚ: Και οι «άσχημες» νίκες ευπρόσδεκτες είναι!

Στην Γλυφάδα, o «δικέφαλος του Βορρά» κράτησε για δεύτερο σερί παιχνίδι τον αντίπαλό του κάτω από τους 70 πόντους και έδειξε ότι μπορεί να αντλήσει ενέργεια από την άμυνα του για να αναστρέψει την εις βάρος του κατάσταση, σε παιχνίδι που η επίθεσή του δεν βρίσκεται σε καλό βράδυ (43,6% εντός πεδιάς)!

Με τους δύο νεοφερμένους guard να έχουν την χειρότερη συνδυαστική παρουσία με την «μελανόλευκη» φανέλα ((Ταϊρί και Μπέβερλι τελείωσαν με συνολικά 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίσ, 6 λάθη & 1/9 σουτ), ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ακόμη και στο -13 (49-36 στο 25ο λεπτό) και «φλέρταρε» με την 3η διαδοχική του ήττα στο πρωτάθλημα.

Σε εκείνο ακριβώς το σημείο, όμως, η ομάδα της Θεσσαλονίκης «κατέβασε» τους διακόπτες για 8,5 λεπτά (διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν 0/10 σουτ και ο Χουγκάζ έδωσε μεγάλη ώθηση στους φιλοξενούμενους με το μακρινό του σουτ) και «τρέχοντας» ένα σερί 0-19 πήρε το πάνω χέρι (49-55 στο 33') και στο τέλος είχε περισσότερο καθαρο μυαλό στην διαχείριση των λεπτομερειών.

Η απουσία του τραυματία Άλεν, επέτρεψε στον Γιούρι Ζντοβτς να στηριχτεί στον Ντίμσα, που ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω («εκθέτοντας» τον Σλοβένο για τον παραγκωνισμό του), ενώ πέραν του εξαιρετικού Νίκου Χουγκάζ (16π., 4ρ., 1ασ. & 1κοψ. με 4/6 τριπ. σε 25’), λίρα εκατό αμυντικά και οργανωτικά ήταν ο Αντώνης Κόνιαρης, που εξελίσσεται σε ένα από τα βαρόμετρα της ομάδας.

Οι Θεσσαλονικείς κρατούν το «διπλό» (70-67) σε ένα ακόμη ματς που πιστοποίησε την επιθετική τους ανομοιογένεια και την παραμονή στην 3η θέση, ενώ ο Πανιώνιος την εντυπωσιακή βελτίωση και την ανταγωνιστική εικόνα, λίγες μέρες αφόρου είχε δεχθεί 106 πόντους και είχε ηττηθεί εντός έδρας με 45 πόντους διαφορά (από την Τουρκ Τελεκόμ στο Eurocup).

Στα συν για την ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς, που ετοιμάζεται για το ματς της χρονιάς με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά, η πληθωρική διάσταση που δίνουν στο παιχνίδι της οι δύο νεοαποκτηθέντες, Τέιλορ (8π., 5ρ., 8ασ. & 3λ. με 3/9 σουτ σε 31’) και Τόμασον τζούνιορ (13π., 7ρ., 5ασ. & 3κλ. με 4/11 σουτ σε 35'), οι οποίοι βάζουν μεγάλη πλάτη για να συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους σε υψηλότερο επίπεδο απόδοσης.

Μύκονος: Νίκη απ’ αυτές που υποδηλώνουν χαρακτήρα!

Στο κλειστό της Άνω Μεράς, οι νεοφώτιστοι εξαργύρωσαν για πρώτη φορά και σε πειστικό βαθμό τα προσδοκώμενα οφέλη από την μετεγγραφή του Τζάστιν Μπριγκς (15π., 8ρ., 2ασ. & 4κοψ. με 7/12 σουτ σε 27’), ο οποίος έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στο «νησί των ανέμων» και συνέβαλε τα μέγιστα σε μία από τις πιο πολύτιμες νίκες τους στο πρωτάθλημα.

Το τελικό 83-80 απέναντι στον Ηρακλή, που ήρθε με αγχωτικό τρόπο λόγω της ανατροπής στην 4η περίοδο (οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά σε όλο το ματς ακόμη και με +12, αλλά στο τελευταίο 5λεπτο βρέθηκαν δύο φορές στο -4), αποκτά μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι:

Η Μύκονος «ντούμπλαρε» τις εφετινές της νίκες επί του «Γηραιού», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον αρχικό στόχο της παραμονής (με 7 νίκες έχει σχεδόν επιτευχθεί), αλλά και την είσοδο στα playoffs (είναι πλέον στο χέρι της).

Επί το πλείστον, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, που είχε πέντε διψήφιους, πέρασε για 2η φορά φέτος (η 1η ήταν με τον Πανιώνιο) το φράγμα των 80 πόντων σουτάροντας κάτω από 38% στα τρίποντα (είχε 20% με 3/15).

Το παραπάνω στοιχείο δείχνει πόσο πολύ αξιοποίησε την πιεστική της άμυνα και τα λάθη (20) που προκάλεσε στον αντίπαλό της (29-13 οι πόντοι από χαμένες μπάλες και 26-7 στο ανοιχτό γήπεδο), αλλά και την κυριαρχία της κοντά στο καλάθι (58-34 οι πόντοι στο «ζωγραφιστό»).

Ο Ζόραν Λούκιτς ήρθε αντιμέτωπος για πολλοστή φορα με το ίδιο έργο, βλέποντας τους παίκτες να κυριαρχούν στα ριμπάουντ (43-38) και στις δεύτερες επιθέσεις (18-14), φέρνοντας το παιχνίδι στα μέτρα του και στα τελευταία λεπτά να χύνουν την καρδάρα με το γάλα. Μόνο ο Ράιτ-Φόρμαν (12π., 4ρ., 2ασ. & 9λ. με 4/12 σουτ σε 24') είχε 4 λάθη στην τελευταία περίοδο, ενω συνολικά οι φιλοξενούμενοι είχαν 7/18 σουτ...

Άρης: Δείχνει σημάδια βελτίωσης, θα έπρεπε να νικήσει πιο εύκολα!

Στην Πάτρα, η υπερβολική «ευαισθησία» του διαιτητικού τρίου στις επαφές των παικτών του Άρη, «κράτησε» (46-27 οι βολές) τον «πληγωμένο» (από τις σημαντικές απουσίες του Χάμοντς και του ΜακΚάλουμ) Προμηθέα μέσα στο ματς και του έδωσε την ευκαιρία να πλησιάσει στον πόντο (87-88 στο 36') αλλά και ουκ ολίγες φορές στο καλάθι (97-100 στα 11').

Ο «αυτοκράτορας», όμως, ήταν πολύ καλύτερος και άξιζε μία νίκη πολύ πιο ευρεία από την τελική διαφορά της 3ης συνεχόμενης (103-97) σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την οποία έφυγε από το «Δημήτριος Τόφαλος», παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στο αμυντικό ριμπάουντ, που από την αρχή της σεζόν ήταν η «αχίλλειος πτέρνα» του!

Την διαφορά σε αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι μπορεί να κάνει ο νεοαποκτηθείς Κώστας Αντετοκούνμπο (4π., 11ρ., 2ασ., 1κλ. & 3κοψ. σε 21'), που αν δεν είχε αποβληθεί με τουλάχιστον δύο ανύπαρκτα φάουλ, θα μπορούσε κάλλιστα να τελειώσει το ματς με 15 ριμπάουντ και 5 τάπες!

Η εικόνα των «κιτρινόμαυρων» ίσως ήταν η πιο ώριμη το τελευταίο διάστημα σε ματς με μεγάλο «πρέπει» και υπό αντίξοες συνθήκες και σημαντικό ρόλο σε αυτό, φαίνεται να παίζει η σταδιακή αφομοίωση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια (ανάμεσα σε Τζόουνς, Μήτρου-Λονγκ και Άντζουσιτς) και ο ηγετικός ρόλος του Αμίν Νούα (21π. & 6ρ. με 8/15 σουτ σε 24’) στα δύσκολα.

Αν αυξηθεί και η ένταση στην άμυνα, τότε η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έχει τα φόντα να προσεγγίσει με καλύτερες πιθανότητες τα κομβικά ματς του 2ου γύρου απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Στην αντίπερα όχθη, οι Πατρινοί μετρούν πλέον 6 σερί ήττες και ακόμη ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο 2026, πληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό την απώλεια «χημείας» από τους τραυματισμούς δύο πολύ σημαντικών παικτών σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη αμυντικής ταυτότητας που έχει η ομάδα, μετά την αλλαγή προπονητή.

Παρ' ότι οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής έπαιξαν ανώτερα των προσδοκιών (Τάκερ και Μπέλο είχαν μαζί 29 πόντους και 7 ριμπάουντ με 8/17 σουτ) και οι Γκρέι (23π., 4ρ., 5ασ. & 4κλ. με 3/6 τριπ.) και Χάρις (19π., 5ρ. & 3ασ. με 3/7 τριπ.) έκαναν ό,τι μπορούσαν, οι «πορτοκαλί» δεν θα μπορούσαν να περιμένουν περισσότερα από την στιγμή που δέχονται σχεδόν 95 πόντους στα έξι παιχνίδια που έχουν δώσει στο νέο έτος!

Περιστέρι: Η ομάδα που «παίρνει» τα περισσότερα από την διαφορά των λαθών!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε το πιο πειστικό πρώτο ημίχρονο μετά από σχεδόν 1,5 μήνα (με μόλις 3 λάθη) και κατ' αυτό τον τρόπο έθεσε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει στις νίκες μετά από 7 σερί ήττες!

Οι «κυανοκίτρινοι» (Νίκολς 22π., 3ρ., 6ασ. & 4λ. με 8/12 σουτ σε 31’) που προηγήθηκαν ακόμη και με +16 (41-25 στο 16'), είχαν μετά από καιρό αξιόλογα ποσοστά ευστοχίας (51% στα δίπ. & 41% στα τρίπ.) και εξαιρετική αναλογία ασίστ (21)/λαθών (5) και αν ήταν πιο προσεκτικοί στο αμυντικό ριμπάουντ (έδωσαν 13 επιθετικά), τώρα θα αισθάνονταν καλύτερα από την άποψη της υπερκάλυψης της διαφοράς με την οποία έχασαν (74-88) στον στον 1ο γύρο.

Παρ' όλα αυτά, το τελικό 82-69 επέφερε μεγάλη ανακούφιση και επανέφερε την ηρεμία στο στρατόπεδο του Περιστερίου, που πλέον στρέφει την προσοχή του στο ματς της Τετάρτης (28/01, 20.30) με την Σαραγόσα, από το οποίο θα κριθεί εν πολλοίς η συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.

Η διαφορά των δύο βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη και το σχετικά βατό πρόγραμμα στις εναπομείνασες δέκα αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, επιτρέπει στην ομάδα της δυτικής όχθης να κρατάει την τύχη στα χέρια της με φόντο την είσοδο στην 8άδα. Με το ματς της 7ης Φλεβάρη με τον Ηρακλή, να έχει την πιο αποφασιστική σημασία...

Παρά την μεγάλη προσπάθεια του 2ου μέρους (στο τελευταίο 5λεπτο πλησίασε δύο φορές στους 4 πόντους), η Καρδίτσα γνώρισε την 5η συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα και τηρουμένων των έξτρα δυσκολιών (έχει το πιο βαρύ πρόγραμμα μεταξύ των ομάδων που μάχονται για την σωτηρία), που προσέδωσε η πρόκρισή της στην φάση των “16” του BCL, είναι αναγκασμένη να παίζει κάθε εβδομάδα υπό ασφυκτική πίεση από το βάρος της κούρασης και της ταλαιπωρίας από τις μετακινήσεις, αλλά και του μεγάλου «πρέπει» στις εγχώριες αναμετρήσεις.

