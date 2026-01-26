Ο Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL μετά το triple double που έκανε κόντρα στον Κολοσσό.

Εντυπωσιακός ήταν Τάισον Γουόρντ στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό και με το triple double που έκανε, αναδείχθηκε MVP 16ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

O Αμερικιανός συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο ranking σε ένα ρεσιτάλ στη Ρόδο. Είχε 18 πόντους με 5/7 βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 6 κερδισμένα φάουλ, 2 φάουλ εναντίον, 2 κλεψίματα και ένα λάθος σε 32’ και 33’’ συμμετοχής.

Έτσι έγινε 4ος παίκτης των «ερυθρόλευκων» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος της φετινής αγωνιστικής χρονιάς μετά τους Ντόντα Χολ (5η), Τάιλερ Ντόρσεϊ (11η) και Άλεκ Πίτερς (14η).