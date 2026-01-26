Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο «τριπλός» Γουόρντ
Εντυπωσιακός ήταν Τάισον Γουόρντ στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό και με το triple double που έκανε, αναδείχθηκε MVP 16ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.
O Αμερικιανός συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο ranking σε ένα ρεσιτάλ στη Ρόδο. Είχε 18 πόντους με 5/7 βολές, 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 6 κερδισμένα φάουλ, 2 φάουλ εναντίον, 2 κλεψίματα και ένα λάθος σε 32’ και 33’’ συμμετοχής.
Έτσι έγινε 4ος παίκτης των «ερυθρόλευκων» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος της φετινής αγωνιστικής χρονιάς μετά τους Ντόντα Χολ (5η), Τάιλερ Ντόρσεϊ (11η) και Άλεκ Πίτερς (14η).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.