Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70: Ανατροπή στην ανατροπή και σπουδαίο «διπλό» με πρωταγωνιστή Χουγκάζ

Ευτυχία Οικονομίδου
chougaz_intime

bet365

Ένα ματς... θρίλερ διεξήχθη στη Γλυφάδα, γεμάτο ανατροπές, με τον ΠΑΟΚ να περνάει νικηφόρα από τον Πανιώνιο με 67-70 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Νίκο Χουγκάζ.

Ο Πανιώνιος κοντραρίστηκε με τον ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Θεσσαλονικείς να πραγματοποιούν ένα σπουδαίο «διπλό» επικρατώντας με 67-70 στον δρόμο προς την τρίτη θέση.

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ: Το ματς

Παρά την υπεροχή που έδειξε ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια του Μουρ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, ο Πανιώνιος αντεπιτέθηκε για να καταφέρει να προσπεράσει για το 15-14. Στη συνέχεια, οι Ντίμσα και Ταϊρί κατάφερναν να κρατούν μπροστά τους Θεσσαλονικείς (17-22), όμως οι Τέιλορ, Τόμασον και Κρούζερ για τους «κυανέρυθρους» έδωσαν στην ομάδα τους και πάλι το προβάδισμα και μάλιστα διψήφιο (35-25) με τον Χουγκάζ να βρίσκει τον τρόπο να μειώνει για το 38-30.

Μετά την ανάπαυλα, ο Πανιώνιος κατάφερε να προηγηθεί και με +13, όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Η ομάδα του Γιόρι Ζντοβτς έτρεξε ένα αδιανόητο σερί μέχρι και την τέταρτη περίοδο για να περάσει μπροστά με 6 πόντους (49-55). Οι Νεοσμυρνιώτες είπαν να κάνουν άλλη μία ανατροπή με 8 σερί πόντους περνώντας μπροστά για το 57-55. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, μέχρι ο Τόμασον να ευστοχήσει σε τρίποντο για το 62-59. Έσπασαν... καρδιές στη Γλυφάδα με το ματς να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού μέχρι το τέλος με τον Μέλβιν να βάζει εκ νέου τον ΠΑΟΚ μπροστά με 65-66. Θρίλερ το ματς με τον Γκίκα να μειώνει στον πόντο (67-68) και τον Χουγκάζ να ευστοχεί στις βολές για το 67-70 που ήταν και το τελικό σκορ του ματς.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70

 

O MVP... Ο Νίκος Χουγκάζ με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζόσεφ Τόμασον με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 15-8 πόντοι στον αιφνιδιασμό που όμως δεν βοήθησαν τον Πανιώνιο.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει ξανά με 106-88.

Panionios COSMORAMA TRAVELFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0N. Watson31:1294/850%4/850%0/00%1/250%06621111313
1S. Lemon11:0831/333%0/10%1/250%0/00%10110100-14
32J. Thomasson Jr34:48134/1136%3/933%1/250%4/580%16752301418
34J. Kreuser28:00123/742%2/450%1/333%5/683%03321111113
88N. Gkikas8:2721/333%1/1100%0/20%0/00%00011000-110
3B. Taylor31:1083/933%3/560%0/40%2/2100%055831011013
7G. Tsalmouris17:1352/728%2/540%0/20%1/250%03310000-83
9S. Oikonomopoulos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11M. Lewis28:52145/862%4/4100%1/425%3/3100%05500100-217
25K. Gontikas3:3510/00%0/00%0/00%1/250%000010001-1
41A. Patrikis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
55A. Nikolaidis5:3500/20%0/10%0/10%0/00%10100000-9-1
Team / Coach4150
TOTAL2006723/5839%19/3850%4/2020%17/2277%72936202298284

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
STARTERS
2C. Melvin25:59157/1258%7/977%0/30%1/250%044110011813
5B. Tyree33:0881/812%1/520%0/30%6/6100%14552011-510
18N. Persidis19:5021/425%1/250%0/20%0/00%01113000-15-1
21P. Beverley11:1800/10%0/00%0/10%0/00%03312200-11
26B. Moore17:5284/580%4/580%0/00%0/00%235050202514
BENCH
6A. Koniaris22:1841/520%0/10%1/425%1/250%14562100139
9N. Chougkaz24:41165/862%1/250%4/666%2/2100%04410010419
10D. Slaftsakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
13T. Zaras (C)0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
17M. Jones19:4242/633%2/633%0/00%0/10%22400000-281
25G. Fillios0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
33T. Dimsa25:12133/650%1/250%2/450%5/771%10142000114
TEAM TOTALS2007024/5543%17/3253%7/2330%15/2075%626321922133479

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα