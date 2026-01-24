Ένα ματς... θρίλερ διεξήχθη στη Γλυφάδα, γεμάτο ανατροπές, με τον ΠΑΟΚ να περνάει νικηφόρα από τον Πανιώνιο με 67-70 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Νίκο Χουγκάζ.

Ο Πανιώνιος κοντραρίστηκε με τον ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Θεσσαλονικείς να πραγματοποιούν ένα σπουδαίο «διπλό» επικρατώντας με 67-70 στον δρόμο προς την τρίτη θέση.

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ: Το ματς

Παρά την υπεροχή που έδειξε ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια του Μουρ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, ο Πανιώνιος αντεπιτέθηκε για να καταφέρει να προσπεράσει για το 15-14. Στη συνέχεια, οι Ντίμσα και Ταϊρί κατάφερναν να κρατούν μπροστά τους Θεσσαλονικείς (17-22), όμως οι Τέιλορ, Τόμασον και Κρούζερ για τους «κυανέρυθρους» έδωσαν στην ομάδα τους και πάλι το προβάδισμα και μάλιστα διψήφιο (35-25) με τον Χουγκάζ να βρίσκει τον τρόπο να μειώνει για το 38-30.

Μετά την ανάπαυλα, ο Πανιώνιος κατάφερε να προηγηθεί και με +13, όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Η ομάδα του Γιόρι Ζντοβτς έτρεξε ένα αδιανόητο σερί μέχρι και την τέταρτη περίοδο για να περάσει μπροστά με 6 πόντους (49-55). Οι Νεοσμυρνιώτες είπαν να κάνουν άλλη μία ανατροπή με 8 σερί πόντους περνώντας μπροστά για το 57-55. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, μέχρι ο Τόμασον να ευστοχήσει σε τρίποντο για το 62-59. Έσπασαν... καρδιές στη Γλυφάδα με το ματς να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού μέχρι το τέλος με τον Μέλβιν να βάζει εκ νέου τον ΠΑΟΚ μπροστά με 65-66. Θρίλερ το ματς με τον Γκίκα να μειώνει στον πόντο (67-68) και τον Χουγκάζ να ευστοχεί στις βολές για το 67-70 που ήταν και το τελικό σκορ του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70

O MVP... Ο Νίκος Χουγκάζ με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζόσεφ Τόμασον με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 15-8 πόντοι στον αιφνιδιασμό που όμως δεν βοήθησαν τον Πανιώνιο.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει ξανά με 106-88.

Panionios COSMORAMA TRAVEL FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 N. Watson 31:12 9 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 1/2 50% 0 6 6 2 1 1 1 1 3 13 1 S. Lemon 11:08 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 -1 4 32 J. Thomasson Jr 34:48 13 4/11 36% 3/9 33% 1/2 50% 4/5 80% 1 6 7 5 2 3 0 1 4 18 34 J. Kreuser 28:00 12 3/7 42% 2/4 50% 1/3 33% 5/6 83% 0 3 3 2 1 1 1 1 1 13 88 N. Gkikas 8:27 2 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -11 0 3 B. Taylor 31:10 8 3/9 33% 3/5 60% 0/4 0% 2/2 100% 0 5 5 8 3 1 0 1 10 13 7 G. Tsalmouris 17:13 5 2/7 28% 2/5 40% 0/2 0% 1/2 50% 0 3 3 1 0 0 0 0 -8 3 9 S. Oikonomopoulos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 M. Lewis 28:52 14 5/8 62% 4/4 100% 1/4 25% 3/3 100% 0 5 5 0 0 1 0 0 -2 17 25 K. Gontikas 3:35 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 41 A. Patrikis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 A. Nikolaidis 5:35 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 -9 -1 Team / Coach 4 1 5 0 TOTAL 200 67 23/58 39% 19/38 50% 4/20 20% 17/22 77% 7 29 36 20 22 9 8 2 84