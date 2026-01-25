Απρόοπτο για τον Ολυμπιακό με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί με ενοχλήσεις στον μηρό

Νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Κολοσσό, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε με πρόβλημα.

Ο Αμερικανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό και συγκεκριμένα ένα σφίξιμο στον δικέφαλο. Έτσι, ο Ταϊρίκ αποχώρησε πριν το ημίχρονο για τα αποδυτήρια.

Στην συνέχεια, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έμεινε τελευταίος στα αποδυτήρια και άρχησε να επιστρέψει στο παρκέ, με τον Αμερικανό να μένει στον πάγκο με δεμένο τον μηρό του.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει στο παιχνίδι τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και τους Γουόκαπ, Νιλικίνα και Μόρις.