Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Τζόουνς - Αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό
Νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Κολοσσό, καθώς ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε με πρόβλημα.
Ο Αμερικανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό και συγκεκριμένα ένα σφίξιμο στον δικέφαλο. Έτσι, ο Ταϊρίκ αποχώρησε πριν το ημίχρονο για τα αποδυτήρια.
Στην συνέχεια, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έμεινε τελευταίος στα αποδυτήρια και άρχησε να επιστρέψει στο παρκέ, με τον Αμερικανό να μένει στον πάγκο με δεμένο τον μηρό του.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει στο παιχνίδι τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και τους Γουόκαπ, Νιλικίνα και Μόρις.
