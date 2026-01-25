Ο Εργκίν Άταμαν είπε ότι οι Οσμαν και Μήτογλου θα ξεκινήσουν προπονήσεις ενόψει του αγώνα με την Βιλερμπάν, ενώ άφησε τα πάντα ανοικτά όσον αφορά τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου στο «Telekom Center Athens» με 92-81 και ο Εργκίν Άταμαν απάντησε σε σχετική ερώτηση για τους τραυματίες και τις απουσίες της ομάδας του ενόψει του αγώνα με την Βιλερμπάν στη Λιόν.

Συγκεκριμένα είπε ότι «ο Όσμαν και ο Μήτογλου θα ξεκινήσουν να προπονούνται μέσα στην εβδομάδα. Η κατάσταση του Ναν είναι πιο περίπλοκη. Έχει κάποιες ενοχλήσεις αλλά οι γιατροί λένε ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό. Εκείνος θα αποφασίσει εάν και εφόσον θα προπονηθεί. Από εκείνον εξαρτάται. Θέλει να επιστρέψει και αποτελεί σημαντικό παίκτη για τον τρόπο της επίθεσής μας».

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Άταμαν είχε πει χαρακτηριστικά: «Ξεκίνησαμε το παιχνίδι με ένα τέμπο αργό, όμως είναι λογικό γιατί προερχόμασταν από διαβδολοβδομάδα και είχαμε ελλείψεις. Οπότε, ήταν λογικό που κάποιοι έπαιξαν παραπάνω και φυσικό επόμενο είναι να υπάρχει κούραση πνευματική και σωματική. Από τότε που βρεθήκαμε πίσω με 10 πόντους, σοβαρευτήκαμε, παίξαμε όπως ξέρουμε, ήμασταν πιο σκληροί κι επιθετικοί, πήραμε τον έλεγχο και μια σημαντική νίκη μετά από τη δύσκολη διαβολοβδομάδα.»