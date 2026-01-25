Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τις νίκες των «αιωνίων»

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της regular season.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Κολοσσού και του Αμαρουσίου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το αήττητο σερί τους, σημειώνοντας τη 15η νίκη σε ισάριθμους αγώνες έπειτα από το 85-98 επί του Κολοσσού, με τον Τάισον Γουόρντ να συνδυάζει την εμφάνισή του απέναντι στους Ροδίτες με triple-double.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» είδαν το Μαρούσι να προηγείται με 13 πόντους στο Telekom Center Athens, όταν ο Μέικον διαμόρφωσε το 10-23 στο 8’, ωστόσο επικράτησαν με 92-81.

Αποτελέσματα-16η αγωνιστική

Σάββατο 24/1

 

Κυριακή 25/1

Κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 15-0
  2. Παναθηναϊκός 14-1
  3. ΠΑΟΚ 10-4
  4. ΑΕΚ 10-4
  5. Μύκονος 7-8
  6. *Άρης 7-7
  7. Προμηθέας 6-9
  8. Ηρακλής 6-8
  9. *Περιστέρι 6-8
  10. Καρδίτσα 4-11
  11. Κολοσσός 4-11
  12. Μαρούσι 3-12
  13. Πανιώνιος 3-12

* Εκκρεμεί η αναμέτρηση Περιστέρι – Άρης για τη 15η αγωνιστική

Επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 31/1

  • 16:00 Ηρακλής-Καρδίτσα
  • 16:00 ΠΑΟΚ-Μύκονος
  • 18:15 Ολυμπιακός-Περιστέρι
  • 18:15 ΑΕΚ-Κολοσσός

Κυριακή 1/2

  • 13:00 Μαρούσι-Πανιώνιος
  • 16:00 Άρης-Παναθηναϊκός
     

