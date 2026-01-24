Μύκονος: Το έριξε στο... γλέντι και στον χορό η ομάδα
Η Μύκονος κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Ηρακλή και το γιόρτασε χορεύοντας το τραγούδι της.
Η Μύκονος κατάφερε και επικράτησε στο γήπεδό της του Ηρακλή με 83-80 για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.
Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου το έριξε στον... χορό και συγκεκριμένα συγκεντρώθηκε στο κέντρο του γηπέδου για να χορέψει το τραγούδι της που είναι το «γλέντι» το οποίο συνόδευσε τους Μυκονιάτες στην άνοδο.
