Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69: Τέλος στο αρνητικό σερί για τους Πρίγκιπες
Το Περιστέρι έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των 5 ηττών, με τους Πρίγκιπες να «καθαρίζουν» την Καρδίτσα και να επικρατούν με 82-69.
Η διαφορά είχε φτάσει ακόμη και στους 16 υπέρ του Περιστερίου, με την Καρδίτσα να μειώνει, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει την ανατροπή. Έτσι η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πάτησε ξανά το πόδι στο γκάζι και πήρε τη νίκη με +13.
Αρνητικό για το Περιστέρι (και θετικό για την Καρδίτσα) το γεγονός πως δεν κάλυψε την διαφορά με την οποία είχε ηττηθεί στην Καρδίτσα (88-74).
Ο Νίκολς με 22 πόντους και ο Καρντένας με 14 ήταν οι κορυφαίοι των νικητων. ο Ντέιμιεν Τζέφερσον είχε 24 για την Καρδίτσα.
Περιστέρι - Καρδίτσα: Το ματς
Το παιχνίδι άρχισε με το Περιστέρι να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό του, χτίζοντας διαφορά 10-2 στα πρώτα λεπτά. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με Τζέφερσον και Γουάσινγκτον, πλησιάζοντας στο σκορ, όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά με 24-18. Στη δεύτερη περίοδο το τέμπο παρέμεινε υψηλό, με το Περιστέρι να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και, χάρη σε ένα σερί του Γιάνκοβιτς, να εκτοξεύει τη διαφορά στους 16 πόντους (41:25, 15'). Παρά την πίεση των Θεσσαλών μέχρι την ανάπαυλα, το σύνολο του Ξανθόπουλου πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 48-38.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Παπανικολόπουλου μπήκαν με ένταση και πίεση στην άμυνα, μειώνοντας σε 50-46 στο 24’. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με Νίκολς και Βαν Τούμπεργκεν, ενώ ο Χάρις διατήρησε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (62-50 στο 28’). Οι φιλοξενούμενοι όμως έκλεισαν δυνατά την περίοδο, χτυπώντας κοντά στο καλάθι και μειώνοντας σε 64-57. Στην τελευταία περίοδο ο ρυθμός έπεσε, οι άμυνες κυριάρχησαν και οι Νίκολς με Καρντένας έδωσαν κρίσιμες λύσεις. Με καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά, το Περιστέρι «καθάρισε» το ματς με 82-69.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 48-38, 64-57, 82-69
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.