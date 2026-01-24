Το Περιστέρι πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Καρδίτσα, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να επικρατεί με 82-69.

Η διαφορά είχε φτάσει ακόμη και στους 16 υπέρ του Περιστερίου, με την Καρδίτσα να μειώνει, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει την ανατροπή. Έτσι η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πάτησε ξανά το πόδι στο γκάζι και πήρε τη νίκη με +13.

Αρνητικό για το Περιστέρι (και θετικό για την Καρδίτσα) το γεγονός πως δεν κάλυψε την διαφορά με την οποία είχε ηττηθεί στην Καρδίτσα (88-74).

Ο Νίκολς με 22 πόντους και ο Καρντένας με 14 ήταν οι κορυφαίοι των νικητων. ο Ντέιμιεν Τζέφερσον είχε 24 για την Καρδίτσα.

Περιστέρι - Καρδίτσα: Το ματς