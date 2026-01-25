Γουόρντ: Εμφάνιση - δήλωση στη νίκη του Ολυμπιακού στη Ρόδο με triple double σαν... playmaker!
Ο Τάισον Γουόρντ πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Ολυμπιακού δίνοντας άλλη διάσταση στον τρόπο παιχνιδιού του. Στη νίκη των «ερυθρόλευκων» , ο Αμερικανός υπέγραψε μια από τις πιο γεμάτες εμφανίσεις στη Stoiximan GBL, ολοκληρώνοντας το ματς με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ πραγματοποιώντας triple-double.
Ένα επίτευγμα που είχε να εμφανιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα από τις 18 Μαΐου 2024 και τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ενώ συνολικά αποτέλεσε το 12ο triple-double στην ιστορία της GBL (από το 1992-93) και το 21ο από καταβολής Α1 (από το 1986-87).
Για τον Ολυμπιακό, δε, η εμφάνιση του Γουόρντ ήταν ιστορική, καθώς αποτέλεσε μόλις το τρίτο triple-double παίκτη των «ερυθρόλευκων», μετά από εκείνα του Σάσα Βολκόφ το 1994 και του Μουσταφά Φαλ το 2023. Όλα αυτά, σε έναν ρόλο που δεν ήταν καν… ο κανονικός του. Με τους Μόρις και Νιλικίνα τραυματίες και τον Τόμας Γουόκαπ εκτός για λόγους ξεκούρασης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας του εμπιστεύτηκε τα «κλειδιά» της ομάδας. Ο Γουόρντ απάντησε παίζοντας ως playmaker κι έδειξε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις.
Πιο αναλυτικά, σε 33 λεπτά συμμετοχής, παρουσίασε μια πραγματικά ολοκληρωμένη εικόνα σημειώνοντας 18 πόντους με 5/7 βολές, 5/7 δίποντα και 1/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος.
