Ο Ολυμπιακός, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε προβλήματα και απέκτησε ακόμη περισσότερα, πήρε τη νίκη μέσα στη Ρόδο επί του Κολοσσού (85-98) με τον Τάισον Γουόρντ να λάμπει.

Ο Ολυμπιακός είχε θέματα πηγαίνοντας στη Ρόδο, απέκτησε περισσότερα, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε από το να επικρατήσει του Κολοσσού (85-98) και να ανεβεί στο 15-0.

Ο Κολοσσός στο δεύτερο δεκάλεπτο πήρε τα ηνία, όμως στην συνέχεια ο Ολυμπιακός έδειξε την ποιότητά του, φτάνοντας στη νίκη.

Ο Τάισον Γουόρντ ήταν απολαυστικός με 18 πόντους, 10 ασίστ και 10 ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχασε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με τραυματισμό, αλλά και τον Βεζένκοβ με αποβολή. Πέραν του Γουόρντ, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, παρότι αποβλήθηκε, με τον Χολ να προσθέτει επίσης 18 και τον Ντόρσεϊ 15.

Για τον Κολοσσό, ο Ραντλ είχε 26 και ο Μακ 22.