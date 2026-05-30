Ο Ντόντα Χολ αναφέρθηκε στον Δημήτρη Φλιώνη που αγωνίστηκε στο Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL παρότι έχασε τον πατέρα του.

Στη δύναμη ψυχής του Δημήτρη Φλιώνη που αγωνίστηκε στο Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό έχοντας χάσει τον πατέρα του, αναφέρθηκε ο Ντόντα Χολ, μετά το τέλος του αγώνα στη Sunel Arena, που σήμανε και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ΑΕΚ για τη φετινή σεζόν.

«Είναι δύσκολο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να σας πω αυτή τη στιγμή. Το έχω περάσει και εγώ σε νεαρή ηλικία, όταν ήμουν 13 ετών. Όπως είπα έχασα τον πατέρα μου στο τελευταίο début game επομένως ήταν κάπως διαφορετικό για εμένα. Συγχαρητήρια σε αυτόν, που βρήκε την ψυχική δύναμη να παίξει. Ξέρω πως είναι δύσκολο, πρέπει να κρατήσει το κεφάλι ψηλά και με αγάπη» δήλωσε ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού αναφερόμενος στην συγκινητική παρουσία του Δημήτρη Φλιώνη.