Η 16η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Με δύο αναμετρήσεις θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (25/1) η 16η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ρίχνονται κι εκείνοι στη δράση.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί εκτός έδρας με τον Κολοσσό Ρόδου στο Κ.Γ. Καλλιθέας (13:00), σε ένα παιχνίδι όπου οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς κανέναν πλέι μέικερ, καθώς οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις είναι εκτός, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ δεν έχει φτάσει ακόμη στην Ελλάδα. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Τζιοπάνος, Μαρτινάκος και Πολάτογλου.

Λίγο αργότερα, στις 15:45, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» το Μαρούσι, σε ένα παιχνίδι όπου οι Πράσινοι θέλουν να... ξεσπάσουν μετά την ήττα στο Τελ Αβίβ απέναντι στην Μακάμπι. Η διαιτητική τριάδα στο ματς θα αποτελείται από τους Συμεωνίδη, Τσάνταλη και Αθανασιάδη.

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Μύκονος - Ηρακλής 83-80

Προμηθέας - Άρης 97-103

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70

Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

(25/01)

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16:00)

Ρεπό: ΑΕΚ

Η βαθμολογία:

Θέση Ομάδα Νίκες Ήττες Βαθμοί 1 Ολυμπιακός 14 0 28 2 Παναθηναϊκός 13 1 27 3 ΠΑΟΚ 10 4 24 4 ΑΕΚ 10 4 24 5 Μύκονος 7 8 22 6 Άρης 7 7 21 7 Προμηθέας Πατρών 6 9 21 8 Ηρακλής 6 8 20 9 Περιστέρι 6 8 20 10 Α.Σ. Καρδίτσας 4 11 19 11 Πανιώνιος 3 12 18 12 Κολοσσός Ρόδου 4 10 18 13 Μαρούσι 3 11 17

Η επόμενη αγωνιστική (17η)

31/1

16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα

16:00 ΠΑΟΚ - Μύκονος

18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι

18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου

1/2

13:00 Μαρούσι - Πανιώνιος

16:00 Άρης - Παναθηναϊκός