GBL: Χωρίς πλέι μέικερ στη Ρόδο ο Ολυμπιακός, υποδέχεται το Μαρούσι ο Παναθηναϊκός

Αχιλλέας Μαυροδόντης
GBL: Χωρίς πλέι μέικερ στη Ρόδο ο Ολυμπιακός, υποδέχεται το Μαρούσι ο Παναθηναϊκός
Η 16η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Με δύο αναμετρήσεις θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (25/1) η 16η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ρίχνονται κι εκείνοι στη δράση.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί εκτός έδρας με τον Κολοσσό Ρόδου στο Κ.Γ. Καλλιθέας (13:00), σε ένα παιχνίδι όπου οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς κανέναν πλέι μέικερ, καθώς οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις είναι εκτός, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ δεν έχει φτάσει ακόμη στην Ελλάδα. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Τζιοπάνος, Μαρτινάκος και Πολάτογλου.

Λίγο αργότερα, στις 15:45, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» το Μαρούσι, σε ένα παιχνίδι όπου οι Πράσινοι θέλουν να... ξεσπάσουν μετά την ήττα στο Τελ Αβίβ απέναντι στην Μακάμπι. Η διαιτητική τριάδα στο ματς θα αποτελείται από τους Συμεωνίδη, Τσάνταλη και Αθανασιάδη.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 Σπορ.

 

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Μύκονος - Ηρακλής 83-80
Προμηθέας - Άρης 97-103
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70
Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

(25/01)

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16:00)
Ρεπό: ΑΕΚ

Η βαθμολογία:

ΘέσηΟμάδαΝίκεςΉττεςΒαθμοί
1Ολυμπιακός14028
2Παναθηναϊκός13127
3ΠΑΟΚ10424
4ΑΕΚ10424
5Μύκονος7822
6Άρης7721
7Προμηθέας Πατρών6921
8Ηρακλής6820
9Περιστέρι6820
10Α.Σ. Καρδίτσας41119
11Πανιώνιος31218
12Κολοσσός Ρόδου41018
13Μαρούσι31117

Η επόμενη αγωνιστική (17η)

31/1

16:00 Ηρακλής - Καρδίτσα
16:00 ΠΑΟΚ - Μύκονος
18:15 Ολυμπιακός - Περιστέρι
18:15 ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου

1/2

13:00 Μαρούσι - Πανιώνιος
16:00 Άρης - Παναθηναϊκός

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα