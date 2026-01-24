Μίλιτσιτς: «Είναι πράγματα που τα ζεις μια φορά στη ζωή σου, όταν ο αντίπαλος εκτελεί σχεδόν 50 βολές»

O Ίγκορ Μίλιτσιτς μίλησε μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα και έθιξε το ζήτημα των βολών στην αναμέτρηση.

O Προμηθέας υποδέχθηκε τον Άρη στην Πάτρα για την 16η στροφή της Stoiximan GBL. Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν μπροστά και για 14 πόντους, οι Πατρινοί αντεπιτέθηκαν, όμως η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς κατάφερε να φύγει με τη νίκη (97-103), την τρίτη σερί και μάλιστα με πάνω από 100 πόντους έχοντας από το τρίτο λεπτό κι έπειτα συνεχώς το προβάδισμα.

Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκε για την εικόνα της ομάδας και για την διαφορά στις βολές που εκτελέστηκαν στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά

Αρχικά ανέφερε: «Ηταν μια σημαντική νίκη. Παίξαμε αρκετά καλά, σε πολλά κομμάτια. Είναι πράγματα που τα ζεις μια φορά στη ζωή σου,όταν ο αντίπαλος εκτελεί σχεδόν 50 βολές. Είμαι χαρούμενος που ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια που είχαμε στο παιχνίδι και φέρνουμε αυτή την νίκη στη Θεσσαλονίκη».

Στη συνέχεια είπε: «Ειναι μια πολύ σημαντική νίκη και για εμάς και όλους στη Θεσσαλονίκη, για να δουν την προσπάθεια που κάνουμε. Δε θέλω να είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι σε νίκες και λυπημένοι σε χαρές. Βαδίζουμε σε ένα σωστό μονοπάτι, βελτιωνόμαστε. Είμαι σε μια καλύτερη θέση. Οι παίκτες πιστεύουν στην ομάδα και στην δουλειά μας. Εχουμε κάνει θυσίες».

Για τις δυσκολίες που είχε ο Άρης: «Ηταν μια πρόκληση για εμάς. Θέλαμε να κερδίσουμε την μάχη των ριμπάουντ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Σήμερα υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση και σήμερα και είμαι χαρούμενος που ξεπεράσαμε τα εμπόδια. Υπάρχουν εδώ ομάδες που δεν τα καταφέρνουν».

Για το ματς με την Μπαχτσεσεχίρ: «Καθε ματς είναι σημαντικό. Εχουμε μια από τις καλύτερες ομάδες του Eurocup. Πρέπει όλοι να δώσουμε το 100%. Από εδώ και πέρα πρέπει να ηρεμήσουμε και να πάμε εκεί για να κάνουμε την έκπληξη».