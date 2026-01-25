Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στη νίκη επί του Αμαρουσίου, την επιστροφή των τραυματιών και την ανάγκη για νίκες στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεπέρασε το εμπόδιο του Αμαρουσίου για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Έργκιν Άταμαν στο flash Interview αναφέρθηκε στην νίκη της ομάδας του, ενώ επισήμανε τη σημασία της επιστροφής των τραυματιών (Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν). Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε την ανάγκη για νίκες στη Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Μετά το κακό ξεκίνημα και τον χαμηλό ρυθμό, αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ελέγξαμε το παιχνίδι, παίξαμε επιθετικά.

Μετά από μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» πήραμε μια καθαρή νίκη και συνεχίζουμε. Ελπίζω οι τραυματίες να επιστρέψουν γρήγορα, περιμένουμε τα νέα από το ιατρικό τιμ. Χρειαζόμαστε νίκες στην Ευρωλίγκα. Θα δούμε τι συμβαίνει, έχουμε σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας στη Euroleague».