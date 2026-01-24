Ζιάγκος: «Ήταν μια νίκη που τη χρωστάγαμε στους εαυτούς μας και στους Μυκονιάτες

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του μετά τη μεγάλη νίκη της Μυκόνου απέναντι στον Ηρακλή.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Ηρακλή, στο κλειστό της Άνω Μεράς.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για μια πολύ σπουδαία νίκη. Προφανώς κάθε νίκη έχει το ίδιο βαθμολογικό βάρος, όμως δεν έχει πάντα το ίδιο ψυχολογικό ειδικό βάρος. Αυτή, όμως, ήταν μια νίκη με τεράστια ψυχολογική και ειδική σημασία.

Η ομάδα προερχόταν από ένα δεκαπενθήμερο αγωνιστικής κάμψης, μια περίοδο στην οποία έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βγούμε από αυτό το αγωνιστικό τούνελ. Εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι τα καταφέραμε απέναντι σε μια ομάδα πολύ υψηλής ποιότητας, την οποία σεβόμαστε απόλυτα και γνωρίζαμε εξαρχής ότι το παιχνίδι θα είχε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί ακόμη μία περίτρανη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας με την οποία χτίστηκε η ομάδα το καλοκαίρι: όχι μόνο με βάση το μπασκετικό ταλέντο και την εμπειρία, αλλά και με έμφαση στις πνευματικές δεξιότητες και τη συναισθηματική σταθερότητα. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύονται καθοριστικά σε παιχνίδια do or die, όπως αρκετά από αυτά που έχει δώσει η ομάδα σε αυτό εδώ το γήπεδο.

Τα παιδιά κέρδισαν το παιχνίδι με το σπαθί τους, κάνοντας πραγματική κατάθεση ψυχής. Σε ένα ματς με συνεχείς ανατροπές, βρήκαν τα απαραίτητα ψυχικά αποθέματα και, στις πιο κρίσιμες στιγμές, έκαναν αυτό που έπρεπε και βγήκαν μπροστά.

Είναι μια νίκη που τη χρωστάγαμε τόσο στους εαυτούς μας όσο και στους Μυκονιάτες. Τους είμαστε και θα τους είμαστε βαθιά ευγνώμονες για το συναίσθημα που μας προσφέρουν, το οποίο για εμάς αποτελεί το οξυγόνο αυτής της ομάδας. Τους ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ.

Σε ό,τι αφορά το καθαρά βαθμολογικό και αγωνιστικό σκέλος, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Το ζήτημα της παραμονής δεν έχει κριθεί ούτε μαθηματικά ούτε ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούμαστε απόψε να χαρούμε τον ενθουσιασμό μιας πολύ μεγάλης νίκης, αλλά από αύριο επιστρέφουμε στη ρουτίνα μας με χαμηλούς τόνους, ταπεινότητα και παραμένοντας πεινασμένοι και διψασμένοι, με στόχο να δίνουμε το καλύτερο δυνατό σε κάθε παιχνίδι

Θέλω να κάνω ειδική αναφορά στον Μάιλς Χέσον, ο οποίος επέστρεψε έπειτα από δυο εβδομάδες απραξίας και έπαιξε με ένεση σε ένα τόσο κρίσιμο ματς, δείχνοντας την αυταπάρνησή του».

Σε ερώτηση για τα εκτός έδρας ματς με ΠΑΟΚ και Πανιώνιο που ακολουθούν, είπε: «Αντιμετωπίζουμε δύο πολύ υπολογίσιμους αντιπάλους. Όπως είχα αναφέρει πρόσφατα, το πρωτάθλημα του β’ γύρου είναι ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα. Οι ομάδες εμφανίζονται αλλαγμένες, τόσο στα ρόστερ όσο και στη φιλοσοφία τους, αλλά και στους προπονητές που βρίσκονται στους πάγκους.

Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Πανιώνιος, που παρουσιάζεται ως μια εντελώς διαφορετική ομάδα και έχει ξεφύγει στην κούρσα των ενισχύσεων. Παρ’ όλα αυτά, εμείς παραμένουμε σταθεροί στις αρχές μας: στο αγωνιστικό πνεύμα που θέλουμε να διατηρούμε και στη νοοτροπία ότι κανένα παιχνίδι δεν θεωρείται χαμένο πριν ολοκληρωθεί».

Από την πλευρά του, ο προπονητής του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς, τόνισε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Στα κρίσιμα σημεία ξέραμε τι μπορούσε να κάνει ο αντίπαλος, αλλά στα τελευταία 2-2,5 λεπτά αρχίσαμε να κάνουμε ανεπίτρεπτα λάθη. Για μένα είναι σαφές ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε στην ομάδα μας. Ελέγξαμε πολύ καλά το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, μειώσαμε τη διαφορά, αλλά στη συνέχεια έγιναν κάποια απίστευτα λάθη, τα οποία θεωρώ ανεπίτρεπτα.

Έχω και μερικά στοιχεία από τα στατιστικά: η Μύκονος πέτυχε 29 πόντους από τα λάθη μας, ενώ εμείς 13 από τα δικά τους. Στον αιφνιδιασμό, η Μύκονος σημείωσε 26 πόντους και εμείς μόλις 7. Δυστυχώς, αυτά τα λάθη μας επέτρεψαν να δώσουμε στη Μύκονο πόντους στον αιφνιδιασμό και την ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι — και το κατάφερε. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Μυκόνου».