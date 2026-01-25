Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση στο «Telekomn Center Athens» μεταξύ Παναθηναϊκού και Αμαρουσίου.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του Αμαρουσίου με 92-81 έχοντας ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Οι «πράσινοι» είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ σκόραραν και οι 10 που είχε στην διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 13 πόντους και 6 ασίστ, ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε άλλους 12 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Γκραντ (11π.), Σλούκας (10π., 8ασ., 5ριμπ.), Φαρίντ (10π., 6ριμπ.) και Ρογκαβόπουλος (10π.)