Παναθηναϊκός: Τα highlights της νίκης των «πρασίνων» επί του Αμαρουσίου
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του Αμαρουσίου με 92-81 έχοντας ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.
Οι «πράσινοι» είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ σκόραραν και οι 10 που είχε στην διάθεσή του ο Εργκίν Άταμαν.
Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 13 πόντους και 6 ασίστ, ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε άλλους 12 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Γκραντ (11π.), Σλούκας (10π., 8ασ., 5ριμπ.), Φαρίντ (10π., 6ριμπ.) και Ρογκαβόπουλος (10π.)
Δείτε τα highlights του αγώνα
