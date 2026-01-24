Με σημαντικούς παράγοντες τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Αμίν Νουά, ο Άρης έφυγε με τη νίκη από την Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα (97-103) παίρνοντας το τρίτο σερί θετικό αποτέλεσμα.

O Προμηθέας υποδέχθηκε τον Άρη στην Πάτρα για την 16η στροφή της Stoiximan GBL. Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν μπροστά και για 14 πόντους, οι Πατρινοί αντεπιτέθηκαν, όμως η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς κατάφερε να φύγει με τη νίκη (97-103), την τρίτη σερί και μάλιστα με πάνω από 100 πόντους έχοντας από το τρίτο λεπτό κι έπειτα συνεχώς το προβάδισμα.

Προμηθέας - Άρης: Το ματς

Χέρι-χέρι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες με τους Χάρις και Γκρέι να διατηρούν τα ηνία για τους γηπεδούχους, όσο οι Θεσσαλονικείς εκφράζονταν επιθετικά με πολλούς πρωταγωνιστές (11-9). Μετά από εκείνο το σημείο, ο Άρης έτρεχε ένα αναπάντητο σερί 9 πόντων περνώντας μπροστά για το 11-18. Με τον Γκρέι και τον Μπαζίνα ο Προμηθέας βρήκε αντεπίθεση για το 23-24, με τον Άρη να διατηρεί όμως τα ηνία (25-29).

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ανταγωνιστικό στο ξεκίνημά του, όμως η ομάδα του κόουτς Μίλιτσιτς είχε τον πρώτο λόγο με τον Αντετοκούνμπο να είναι πολύ χρήσιμος σε άμυνα και επίθεση (35-42). Με τη βοήθεια του Τάκερ, ο Προμηθέας μείωσε στο καλάθι (43-45), όμως ο Άρης δεν απειλήθηκε και με τους Νούα και Άντζουσιτς έφτασε στο +7 (50-57).

Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης με 9 σερί πόντους εκτόξευσε τη διαφορά στο +14 (59-73). Για δύο λεπτά κόλλησαν στον σκορ οι Θεσσαλονικείς και οι Πατρινοί έριξαν το σκορ σε μονοψήφια επίπεδα (64-73). Μάλιστα, οι Τάκερ και Μπαζίνας με τα τρίποντά τους μείωσαν και πάλι στους 8 (72-80) πριν την τελευταία περίοδο. Εκεί ο Τάκερ ξανά με τρίποντο μείωσε στους 5 (75-80), οι Φόρεστερ και Τζόουνς έγραψαν το 75-84, ενώ με 7 σερί πόντους από τους γηπεδούχους το προβάδισμα ροκανίστηκε στο... καλάθι (82-84).

Με τα εντυπωσιακά του μπλοκ ο Αντετοκούνμπο παρεμπόδισε την ισοφάριση του Προμηθέα, όμως αποβλήθηκε με 5 φάουλ 5' πριν το φινάλε με το ματς να έχει γίνει πολύ σκληρό. Ο Κόλμαν από τις βολές μείωσε στους 3 (91-94) με δύο λεπτά να μένουν για την ολοκλήρωση του ματς. O Γκρέι πίεσε και κατέβασε τη διαφορά στη μία κατοχή στο τελευταίο λεπτό (93-96). O Nούα με ένα μεγάλο καλάθι σκόραρε για το 93-98, όμως ο Γκρέι μείωσε ξανά (95-98), ωστόσο ο Άρης δεν άφησε ποτέ την κυριαρχία του.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103

O ΜVP... Ο Νουά με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Τζόουνς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ και ο Αντετοκούνμπο με 4 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 μποκ μαζί με ένα κλέψιμο.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Γκρέι με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η αναλογία ασίστ λαθών του Άρη με 27 για 15.

Promitheas Patras VIKOS COLA FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF 0 C. Harris 34:21 19 7/14 50% 4/7 57% 3/7 42% 2/2 100% 1 4 5 3 3 0 0 2 -5 17 4 K. Coleman 31:07 11 2/9 22% 2/5 40% 0/4 0% 7/8 87% 0 6 6 0 1 1 1 5 -20 10 5 N. Plotas 16:35 8 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 3/6 50% 0 0 0 1 1 1 0 3 -6 4 29 A. Karagiannidis 17:46 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/2 0% 5 3 8 1 0 2 1 4 14 7 32 R. Gray 32:59 23 5/10 50% 3/6 50% 2/4 50% 11/12 91% 0 4 4 5 3 4 0 6 5 27 3 J. Tucker 25:29 19 5/13 38% 2/5 40% 3/8 37% 6/7 85% 1 4 5 1 1 0 0 4 -4 15 7 T. Bazinas (C) 20:03 7 2/6 33% 1/4 25% 1/2 50% 2/2 100% 0 2 2 3 0 1 0 2 -3 9 12 A. Lagios 3:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -2 13 J. Belo-Osagie 13:01 10 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 4/5 80% 2 0 2 0 2 0 0 4 -13 8 77 S. Stavrakopoulos 4:52 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 -1 TOTAL 200 97 26/65 40% 16/36 44% 10/29 34% 35/46 76% 10 27 37 15 12 9 2 24 98