Προμηθέας - Άρης 97-103: Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Θεσσαλονικείς ξανά με 100άρα!
O Προμηθέας υποδέχθηκε τον Άρη στην Πάτρα για την 16η στροφή της Stoiximan GBL. Οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν μπροστά και για 14 πόντους, οι Πατρινοί αντεπιτέθηκαν, όμως η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς κατάφερε να φύγει με τη νίκη (97-103), την τρίτη σερί και μάλιστα με πάνω από 100 πόντους έχοντας από το τρίτο λεπτό κι έπειτα συνεχώς το προβάδισμα.
Προμηθέας - Άρης: Το ματς
Χέρι-χέρι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες με τους Χάρις και Γκρέι να διατηρούν τα ηνία για τους γηπεδούχους, όσο οι Θεσσαλονικείς εκφράζονταν επιθετικά με πολλούς πρωταγωνιστές (11-9). Μετά από εκείνο το σημείο, ο Άρης έτρεχε ένα αναπάντητο σερί 9 πόντων περνώντας μπροστά για το 11-18. Με τον Γκρέι και τον Μπαζίνα ο Προμηθέας βρήκε αντεπίθεση για το 23-24, με τον Άρη να διατηρεί όμως τα ηνία (25-29).
Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ανταγωνιστικό στο ξεκίνημά του, όμως η ομάδα του κόουτς Μίλιτσιτς είχε τον πρώτο λόγο με τον Αντετοκούνμπο να είναι πολύ χρήσιμος σε άμυνα και επίθεση (35-42). Με τη βοήθεια του Τάκερ, ο Προμηθέας μείωσε στο καλάθι (43-45), όμως ο Άρης δεν απειλήθηκε και με τους Νούα και Άντζουσιτς έφτασε στο +7 (50-57).
Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης με 9 σερί πόντους εκτόξευσε τη διαφορά στο +14 (59-73). Για δύο λεπτά κόλλησαν στον σκορ οι Θεσσαλονικείς και οι Πατρινοί έριξαν το σκορ σε μονοψήφια επίπεδα (64-73). Μάλιστα, οι Τάκερ και Μπαζίνας με τα τρίποντά τους μείωσαν και πάλι στους 8 (72-80) πριν την τελευταία περίοδο. Εκεί ο Τάκερ ξανά με τρίποντο μείωσε στους 5 (75-80), οι Φόρεστερ και Τζόουνς έγραψαν το 75-84, ενώ με 7 σερί πόντους από τους γηπεδούχους το προβάδισμα ροκανίστηκε στο... καλάθι (82-84).
Με τα εντυπωσιακά του μπλοκ ο Αντετοκούνμπο παρεμπόδισε την ισοφάριση του Προμηθέα, όμως αποβλήθηκε με 5 φάουλ 5' πριν το φινάλε με το ματς να έχει γίνει πολύ σκληρό. Ο Κόλμαν από τις βολές μείωσε στους 3 (91-94) με δύο λεπτά να μένουν για την ολοκλήρωση του ματς. O Γκρέι πίεσε και κατέβασε τη διαφορά στη μία κατοχή στο τελευταίο λεπτό (93-96). O Nούα με ένα μεγάλο καλάθι σκόραρε για το 93-98, όμως ο Γκρέι μείωσε ξανά (95-98), ωστόσο ο Άρης δεν άφησε ποτέ την κυριαρχία του.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103
O ΜVP... Ο Νουά με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο Τζόουνς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ και ο Αντετοκούνμπο με 4 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 μποκ μαζί με ένα κλέψιμο.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Γκρέι με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η αναλογία ασίστ λαθών του Άρη με 27 για 15.
|Promitheas Patras VIKOS COLA
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|0
|C. Harris
|34:21
|19
|7/14
|50%
|4/7
|57%
|3/7
|42%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|3
|3
|0
|0
|2
|-5
|17
|4
|K. Coleman
|31:07
|11
|2/9
|22%
|2/5
|40%
|0/4
|0%
|7/8
|87%
|0
|6
|6
|0
|1
|1
|1
|5
|-20
|10
|5
|N. Plotas
|16:35
|8
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|3/6
|50%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|-6
|4
|29
|A. Karagiannidis
|17:46
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|5
|3
|8
|1
|0
|2
|1
|4
|14
|7
|32
|R. Gray
|32:59
|23
|5/10
|50%
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|11/12
|91%
|0
|4
|4
|5
|3
|4
|0
|6
|5
|27
|3
|J. Tucker
|25:29
|19
|5/13
|38%
|2/5
|40%
|3/8
|37%
|6/7
|85%
|1
|4
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|-4
|15
|7
|T. Bazinas (C)
|20:03
|7
|2/6
|33%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|0
|1
|0
|2
|-3
|9
|12
|A. Lagios
|3:47
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|-2
|13
|J. Belo-Osagie
|13:01
|10
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|4
|-13
|8
|77
|S. Stavrakopoulos
|4:52
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|-1
|TOTAL
|200
|97
|26/65
|40%
|16/36
|44%
|10/29
|34%
|35/46
|76%
|10
|27
|37
|15
|12
|9
|2
|24
|98
|Aris Thessaloniki Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|0
|E. Mitrou-Long
|26:57
|16
|6/11
|54%
|4/7
|57%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|2
|3
|2
|0
|5
|4
|14
|3
|B. Jones
|31:57
|18
|4/11
|36%
|3/8
|37%
|1/3
|33%
|9/9
|100%
|1
|3
|4
|9
|4
|1
|0
|2
|2
|21
|5
|A. Noua
|24:12
|21
|8/15
|53%
|7/9
|77%
|1/6
|16%
|4/4
|100%
|1
|5
|6
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|21
|25
|R. Harrell
|19:29
|9
|3/8
|37%
|1/3
|33%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|4
|3
|9
|37
|K. Antetokounmpo
|20:56
|4
|2/3
|66%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|10
|11
|2
|0
|1
|3
|5
|-1
|20
|9
|M. Tsairélis
|7:42
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|3
|7
|6
|10
|J. Forrester
|5:03
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|2
|8
|11
|S. Pouliánitis
|7:35
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|4
|13
|L. Bochoridis (C)
|13:00
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|4
|5
|17
|V. Kazamias
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|D. Andusic
|26:31
|19
|6/12
|50%
|2/4
|50%
|4/8
|50%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|4
|4
|0
|0
|0
|1
|13
|98
|A. Kulboka
|16:38
|3
|1/5
|20%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|-2
|TEAM TOTALS
|200
|103
|34/72
|47%
|23/43
|53%
|11/29
|37%
|24/27
|88%
|12
|31
|43
|27
|15
|6
|4
|33
|127
