Κολοσσός - Ολυμπιακός: Μπουνιές ανάμεσα σε Βεζένκοβ και Πετρόπουλο - Ο παίκτης του Κολοσσού τον έσπρωξε στη βάση της μπασκέτας!
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε μία αναμέτρηση με ένταση καθ' όλη τη διάρκεια τόσο ανάμεσα στους προπονητές, όσο και στους παίκτες.
Είχε προηγηθεί η έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Άρη Λυκογιάννη εξαιτίας του αιτήματος του προπονητή των «ερυθρόλευκων» για να χρεωθεί ο πάγκος των γηπεδούχων τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες.
Η συνέχεια είχε ακόμα μεγαλύτερη ένταση με τον Ανδρέα Πετρόπουλο να σπρώχνει τον Σάσα Βεζένκοβ που προσπάθησε να απαντήσει με γροθιά προς τον παίκτη του Κολοσσού με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύρραξη εντός του παρκέ.
Ο Πετρόπουλος χρεώθηκε με αντιαθλητικό, ενώ ο Βεζένκοβ με αντιαθλητικό και αποβολή από το ματς με τον Ολυμπιακό να καταθέτει ένσταση για τη μη αποβολή του παίκτη του Κολοσσού.
Η στιγμή της έντασης
