Κολοσσός - Ολυμπιακός: Λογομαχία Μπαρτζώκα - Λυκογιάννη
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL σε ένα παιχνίδι όπου οι Ερυθρόλευκοι παρατάχθηκαν χωρίς κανέναν πλέι μέικερ, καθώς οι Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις είναι εκτός, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται στην Αθήνα τη Δευτέρα (26/01) στις 9 το πρωί.
Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Άρης Λυκογιάννης λογομάχησαν έντονα εξαιτίας του αιτήματος του προπονητή των «ερυθρόλευκων» για να χρεωθεί ο πάγκος των γηπεδούχων τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες με τους δύο να ανταλλάζουν κουβέντες σε έντονο ύφος.
Από μία τεχνική ποινή δέχθηκαν οι δύο προπονητές από τους διαιτητές.
Δείτε τη φάση
