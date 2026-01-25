Όταν χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός απλά... χάιδεψε το πόδι στο γκάζι και επικράτησε χωρίς να προβληματιστεί ιδιαίτερα του Αμαρουσίου με 92-81. Έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Σχεδόν με... μισή ομάδα και με μόλις 10 παίκτες διαθέσιμους, ο Παναθηναϊκός αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα του αγώνα από το Μαρούσι, αλλά στη συνέχεια έπαιξε όσο χρειαζόταν προκειμένου να φτάσει στην εύκολη, όπως εξελίχθηκε το ματς, νίκη επί της ομάδας των βορείων προαστίων.

Μάλιστα έξι παίκτες των «πρασίνων» ήταν διψήφιοι στο σκοράρισμα έχοντας και οι 10 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Άταμαν. Το Μαρούσι ήταν ανταγωνιστικό για ένα ημίχρονο αλλά έκτοτε οι «πράσινοι» έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να φτάσουν σε μια άνετη επικράτηση.

Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Ο αγώνας

Το Μαρούσι έπιασε στον… ύπνο τον Παναθηναϊκό με το ξεκίνημα του αγώνα! Μόλις στο τρίλεπτο είχε προηγηθεί με 2-10 στο «Telekom Center Athens», κάτι που έκανε τιν Άταμαν έξω φρενών με αποτέλεσμα να αλλάξει και τους πέντε παίκτες (Χουάντσο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Φαριντ και Σορτς) που είχαν ξεκινήσει το παιχνίδι και να περάει στη θέση τους, τους Σλούκα, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ και Χολμς. Και πάλι.

Το Μαρούσι κράτησε τα ηνία στο σκορ (9-21) ενώ βρέθηκε να προηγείται και με 13 πόντους διαφορά (10-23). Από εκείνο το σημείο και αυτό ξεκίνησε η πράσινη αντεπίθεση. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 19-25 υπέρ των φιλοξενούμενων οι οποίοι είχαν 4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 8/9 βολές και 7 ασίστ για 3 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός 4/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5/8 βολές και 4 τελικές πάσες για δύο λάθη.

Το επιμέρους της ομάδας του Άταμαν έφτασε στο 15-2 (!) με αποτέλεσμα να προσπεράσει και να πάρει τα ηνία στο παιχνίδι με 25-24. Σε πρώτη φάση η διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού έφτασε στους 5 πόντους (31-25) στο 14’ (με επιμέρους 21-2. Έκτοτε το «τριφύλλι» έλεγξε το παιχνίδι και έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας την μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς (48-40).

Οι Γκραντ (11π., 3/4τρ.) και Ρογκαβόπουλος (10π., 2/5τρ.) ήταν εκείνοι που είχαν ξεχωρίσει περισσότερο από πλευράς Παναθηναϊκού που είχε φτιάξει τα ποσοστά στα σουτ (10/14διπ., 7/16τρ., 7/11β., 10-5ριμπ., 13ασ., 4λ.), ενώ από το Μαρούσι (6/14δίπ., 5/15τρ., 13/14β., 10-7ριμπ., 11ασ., 6λ.) ο Σάλας είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ με 4/6 εντός παιδιάς.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφιο νούμερο (50-40) με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου αλλά το Μαρούσι μπόρεσε να τρέξει σερί 8-0 με αποτέλεσμα να πλησιάσει σε απόσταση μίας κατοχής (50-48) προσπαθώντας εκ νέου να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους. Η καλή παρουσία του Χουάντσο και οι βοήθειες του Σορτς έφεραν εκ νέου τους «πράσινους» στο +9 (61-52 και 63-54 στο 27’) παίζοντας με σβηστές τις μηχανές.

Λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +11 για τον Παναθηναϊκό (69-58), με το δεκάλεπτο να κλείνει σε διαφορά 10 πόντων (71-61) υπέρ της ομάδας του Άταμαν. 'Εως εκείνη τη στιγμή του αγώνα, οι γηπεδούχοι είχαν μετρήσει 15/24 δίποντα, 10/21 τρίποντα, 11/17 βολές, 16-8 ριμπάουντ και 21 ασίστ για 6 λάθη, ενώ αντίστοιχα το Μαρούσι είχε 12/24 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 16/18 βολές, 16-11 ριμπάουντ και 17 τελικές πάσες για 7 λάθη.

Στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός απλά διαχειρίστηκε το ματς, έφτασε την διαφορά στο +18 (84-66) στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου και ουσιαστικά καθάρισε με την υπόθεση της νίκης χωρίς να δώσει κάποιο περιθώριο άλλης αντίδρασης από το Μαρούσι.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η διαφορά ποιότητα και ταλέντου είναι τεράστια, παρά τις πάμπολλες και πρωτοκλασάτες απουσίες του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά όποτε χρειαζόταν οι παίκτες των «πρασίνων» έλεγχαν το ματς χωρίς να κινδυνεύσουν ουσιαστικά. Σ' ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε καλά ποσοστά με 20/32 δίποντα, 13/30 τρίποντα και 25 ασίστ για 9 λάθη.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε στο κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι με 89-99.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 48-40, 71-61, 92-81.

Panathinaikos BC AKTOR FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Shorts 17:38 13 5/8 62% 4/6 66% 1/2 50% 2/5 40% 0 1 1 6 1 0 0 0 9 14 17 N. Rogkavopoulos 26:21 10 4/9 44% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 2 1 3 2 3 1 0 1 0 9 22 J. Grant 23:53 11 4/5 80% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 2 2 1 0 0 12 12 35 K. Faried 19:19 10 5/8 62% 5/8 62% 0/0 0% 0/2 0% 2 4 6 1 5 0 1 2 0 15 41 J. Hernangomez 23:58 8 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 3/3 100% 3 7 10 0 1 0 1 0 7 17 5 P. Kalaitzakis 6:13 3 1/6 16% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 -6 -2 8 R. Holmes 17:16 6 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 0/1 0% 0 3 3 0 2 0 0 2 16 5 10 K. Sloukas (C) 20:58 10 4/5 80% 2/2 100% 2/3 66% 0/0 0% 1 4 5 8 1 3 0 1 7 19 20 A. Samontourov 19:23 9 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 2 1 0 0 0 -1 11 27 V. Toliopoulos 25:01 12 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 6/6 100% 0 1 1 4 2 0 0 0 10 12 TOTAL 200 92 33/62 53% 20/32 62% 13/30 43% 13/19 68% 11 25 36 25 20 9 2 3 114