Ο Τάισον Γουόρντ αναφέρθηκε στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Κολοσσού, την χρησιμοποίηση του ως πλέι μέικερ και την απόκτηση του Τζόσεφ.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά στη Ρόδο με τον Κολοσσό για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για την επιστροφή του μετά από πολλά χρόνια σε ρόλο πλέι μέικερ, ενώ δεν έκρυψε και την ανυπομονησία του για να βρεθεί δίπλα στον Κόρι Τζόσεφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάισον Γουόρντ:



Για την θέση του πόιντ γκαρντ που είχε στο ματς: «Ίσως έχω να παίξω από το λύκειο. Πάει καιρός. Ο κόουτς με εμπιστεύτηκε, ήμουν λίγο αγχωμένος στο πρώτο ημίχρονο γιατί πάει καιρός. Στο ημίχρονο μου είπε να παίξω απλά. Προσπάθησα να παίξω όπως ο Γουόκαπ. Αυτό προσπάθησα να κάνω σήμερα και να παίξω απλά».

Την ανταγωνιστικότητα του Κολοσσού: «Με τέτοιες ομάδες έχεις μεγάλο στόχο στην πλάτη σου. Πρέπει να ελέγξουμε το ματς. Όλοι στην λίγκα έχουν σεβασμό. Πρέπει να τους σέβεσαι όπως θα σεβόσουν κάθε άλλον αντίπαλο. Μπήκαμε χαλαροί στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο βελτιωθήκαμε και ελέγξαμε την πίεση. Είπαμε πως πρέπει να παίξουμε απλά. Να μην κάνουμε τα έξτρα πράγματα που μας δυσκολεύουν. Να παίξουμε απλά».

Για το πώς ένιωθε που πήρε τη θέση του Γουόκαπ: «Έπαιξα όπως ο Γουόκαπ. Είδα τι περνάει. Έχει δύσκολη δουλειά αλλά το κάνει να φαίνεται εύκολο. Ήταν ωραίο να είμαι σε αυτή τη θέση και να κάνω κάτι που είχα χρόνια να το κάνω».

Για το επεισόδιο Βεζένκοφ-Πετρόπουλου: «Δεν ξέρω τι έγινε. Πρέπει να είσαι ήρεμος. Δεν μπορείς να αφήνεις τέτοια πράγματα να σε επηρεάζουν. Έγινε. Έχουν την νοοτροπία πως αναλαμβάνει ο επόμενος. Ήταν ατυχές αυτό που έγινε».

Για τη θέση του πόιντ γκαρντ: «Για να είσαι πόιντ γκαρντ πρέπει να είσαι ήρεμος. Όσο ελέγχεις τον εαυτό σου, όλα θα είναι καλά».

Όσον αφορά τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα που ακολουθεί: «Βλέπουμε ένα ματς την φορά. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στην Μπαρτσελόνα και μετά στο επόμενο ματς. Δεν κοιτάμε το μέλλον. Πρέπει να είσαι στο παρών, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας».

Τέλος, για την απόκτηση του Τζόσεφ, είπε: «Ανυπομονώ να δουλέψω μαζί του. Τον έβλεπα όταν ήμουν μικρότερος, όταν έπαιζε στους Μάτζικ. Είμαι χαρούμενος που θα είναι στα αποδυτήρια, θα μας βοηθήσει. Ανυπομονούμε να έρθει και θα περάσουμε ωραία».