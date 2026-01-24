Προμηθέας - Άρης: Τα highlights της 100άρας των Θεσσαλονικιών

Οι καλύτερες στιγμές από τη μεγάλη νίκη του Άρη κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα.

Με σημαντικούς παράγοντες τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Αμίν Νουά, ο Άρης έφυγε με τη νίκη από την Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα (97-103) παίρνοντας το τρίτο σερί θετικό αποτέλεσμα.