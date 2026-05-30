ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Παράπονα του Διευθυντή Επικοινωνίας της Ένωσης για την απουσία δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου
Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Game 2 και ολοκλήρωσε τη σεζόν της στη Stoiximan GBL φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά.
Μετά το τέλος του ματς, στην αίθουσα Τύπου όπου γινόταν η συνέντευξη Τύπου ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Γιώργος Νικολάου εξέφρασε τα παράπονα του για τους δημοσιογράφους, αφού μόλις ένας βρισκόταν μέσα στην αίθουσα.
«Μιας και τελειώνει η σεζόν, συγγνώμη κόουτς, είναι πολύ μεγάλη ασέβεια και απέναντι στην ΑΕΚ και απέναντι στον Ολυμπιακό και έναντι εμού και έναντι όλων, η απουσία των συναδέλφων δημοσιογράφων. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό, είναι ντροπή. Μόνο αυτό έχω να πω. Και τιμώ τον μοναδικό που είναι εδώ μέσα. Κάτι πρέπει να γίνει ε αυτό. Τίποτα άλλο, συγγνώμη», ανέφερε μόλις τελείωσε την τοποθέτηση του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
