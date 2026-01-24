Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ κόντα στον Πανιώνιο στη Γλυφάδα.

Ο Πανιώνιος κοντραρίστηκε με τον ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Θεσσαλονικείς να πραγματοποιούν ένα σπουδαίο «διπλό» επικρατώντας με 67-70 στον δρόμο προς την τρίτη θέση.