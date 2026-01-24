Πανιώνιος - ΠΑΟΚ: Τα highlights του «διπλού» των Θεσσαλονικιών
Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ κόντα στον Πανιώνιο στη Γλυφάδα.
Ο Πανιώνιος κοντραρίστηκε με τον ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Θεσσαλονικείς να πραγματοποιούν ένα σπουδαίο «διπλό» επικρατώντας με 67-70 στον δρόμο προς την τρίτη θέση.
Δείτε τα highlights
@Photo credits: eurokinissi
