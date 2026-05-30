Oλυμπιακός: Οπαδοί των Πειραιωτών πήγαν σπίτι του Πίτερς για να τον πείσουν να μείνει
Ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο του Game 1 με την ΑΕΚ, είχε δείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως θέλει να τον δει και τη νέα σεζόν στον Πειραιά.
Και το έδειξε πάλι το βράδυ του Σαββάτου. Οργανωμένοι οπαδοί των Πειραιωτών πήγαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς και του μετέφεραν την επιθυμία τους να τον δουν στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού που βρέθηκε κοντά στον Πίτερς το βράδυ του Σαββάτου, ευχαρίστησε τον εκπληκτικό σουτέρ για την προσφορά του στην ομάδα και για άλλη μια φορά του έκαναν σαφές πόσο πολύ θέλουν να παραμείνει, αφήνοντας την πρόταση της Αρμάνι.
Ο Πίτερς ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση της Euroleague, βάζοντας 17 πόντους στον ημιτελικό με τη Φενέρ και 16 στον τελικό με τη Ρεάλ! Άχαστος στον ημιτελικό με 7/7 σουτ.
