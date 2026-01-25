Έξω φρενών ήταν ο Εργκίν Άταμαν στο τρίλεπτο του αγώνα κάνοντας αλλαγή και τους πέντε παίκτες που ξεκίνησαν το παιχνίδι με το Μαρούσι.

Κάκιστο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είδαν την ομάδα των βορείων προαστίων να προηγείται με 2-10 ακριβώς με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα.

Κάτι που έβγαλε εκτός εαυτού τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος άλλαξε και τα 5/5 της αρχικής του πεντάδας! Συγκεκριμένα ξεκίνησαν το παιχνίδι οι Χουάντσο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Φαριντ και Σορτς οι οποίοι δέχθηκαν τα «πυρά» του Άταμαν όταν πήγαν στον πάγκο.

Στη θέση του πέρασαν στο παρκέ οι Σλούκας, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ και Χολμς.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο