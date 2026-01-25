Σοκαρισμένος Πετρόπουλος στο Gazzetta: «Έφυγα από το γήπεδο και δεν είχα φρένα!» - Τι είπε για το επεισόδιο με τον Βεζένκοβ

Ο γκαρντ του Κολοσσού Ανδρέας Πετρόπουλος δήλωσε σοκαρισμένος στο Gazzetta πως το αυτοκίνητο του δεν είχε φρένα αποχωρώντας από το γήπεδο. Το σχόλιο του για το επεισόδιο με τον Βεζένκοβ.

Σοκαρισμένος δηλώνει στο Gazzetta ο γκαρντ του Κολοσσού Ανδρέας Πετρόπουλος, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο στη Ρόδο μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL και δεν είχε φρένα στο αυτοκίνητο του!

«Όταν έφτασα στο γήπεδο το αυτοκίνητο μου δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα φρένα του όλα ήταν μια χαρά. Μετά το τέλος του αγώνα, έμεινα για αρκετή ώρα στο γήπεδο γιατί έκανα βάρη και αποχωρώντας δεν είχα φρένα» δηλώνει φανερά αναστατωμένος ο παίκτης της ομάδας της Ρόδου. «Να χαλάσανε τα φρένα μου ξαφνικά το θεωρώ λίγο αδύνατο τι να πω. Και να σκεφτεί κανείς πως το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει και η κοπέλα μου... Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο» συμπλήρωσε ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

Ο γκαρντ του Κολοσσού ρωτήθηκε και για το επεισόδιο που είχε την ώρα του αγώνα με τον Σάσα Βεζένκοβ και οδήγησε τον ίδιο στην τιμωρία του με αντιαθλητικό φάουλ και τον παίκτη των «ερυθρολεύκων» με αποβολή.

«Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση από τον Σάσα, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σ’ ένα παιχνίδι. Η αντίδραση η δική μου αρχικά οφείλονταν στο γεγονός ότι επειδή μου κλείδωσε το χέρι φοβήθηκα μην τραυματιστώ στον ώμο, αλλά αυτό συμβαίνει σ’ ένα ματς» υποστήριξε.

Βέβαια, η αντιπαράθεση με τον Βεζένκοβ δεν είναι τίποτε μπροστά στο περιστατικό με τα φρένα του αυτοκινήτου που προκάλεσαν την αναστάτωση του. Γι’ αυτό και έσπευσε να κάνει ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να το δημοσιοποιήσει, καθώς ήταν κάτι που τον σόκαρε.

