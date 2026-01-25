Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ υποκλίθηκε στον Γουόρντ.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία θα υποβληθεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα δώσει τις απαντήσεις για την κατάσταση του σέντερ του Ολυμπιακού, όπως ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Παράλληλα, ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» έπλεξε το εγκώμιο του Τάισον Γουόρντ για την απόδοση του κόντρα στους Ροδίτες.

«Συγχαρητήρια στον Κολοσσό, πιστοποίησε την ανοδική του πορεία. Έπαιξε καλά. Εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι είχαμε τέταρτο ματς σε μία εβδομάδα, ότι δεν είχαμε αρκετούς παίκτες» υποστήριξε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Και συμπλήρωσε: «Έπρεπε να διαχειριστούμε μία κατάσταση, με αποτέλεσμα να πάμε σε πιο κλειστό ροτέισον με αδόκιμα σχήματα. Είχαμε αδικαιολόγητο εκνευρισμό από την κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Όταν κάναμε τα απλά πράγματα, σκοράραμε. Βάλαμε σχεδόν 100 πόντους με 30% στο τρίποντο και με 15 λάθη. Αν προστατεύαμε τη μπάλα, θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε πολύ περισσότερο το σκορ. Κερδίσαμε και πρέπει να μείνουμε εκεί».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Τάισον Γουόρντ για τον οποίο είπε: «Ο Γουόρντ δείχνει ότι είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, απλώς πρέπει να τα κάνει συστηματικά. Διάβασε καλά το παιχνίδι, είναι ένας παίκτης που πηγαίνει στις 50-50 κατοχές, πηγαίνει στο ριμπάουντ, προσφέρει σε πολλούς τομείς και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».

Όσο για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και την κατάσταση του εξήγησε: «Ο Τζόουνς έχει ένα σφίξιμο στον δικέφαλο, θα κάνει μαγνητική για να δούμε αν έχει ζημιά ή όχι. Προστατεύθηκε. Δημιουργήθηκε μια δυσκολία στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέρος, βγήκε και ο Βεζένκοβ στους 15 και μπήκαμε σε μία περίοδο νευρικότητας».

