Χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός το Μαρούσι για την Stoiximan GBL.

Ούτε στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος είναι διαθέσιμοι οι Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν.

Ο Εργκίν Άταμαν δεν μπορεί να υπολογίζει στους δύο πρώτους σκόρερ της ομάδας τους καθώς δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα στον αστράγαλο ενώ ο Τούρκος φόργουορντ είχε ενοχλήσει στην γάμπα και κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός.

Αμφότεροι είχαν απουσιάσει και από το τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού AKTOR για την Euroleague με αντίπαλο την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ.

Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων αποτελεί από τους Σορτς, Χολμς, Φαρίντ, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.