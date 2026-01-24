Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ξεχώρισε για τον Άρη στο ντεμπούτο του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην GBL.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL με τον Άρη και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Προμηθέα.

Ο διεθνής σέντερ μετρά 15 μέρες στον Άρη, όμως δεν είχε παίξει στο μεσοδιάστημα αγώνα πρωταθλήματος, με το παιχνίδι απέναντι στον Προμηθέα να είναι το ντεμπούτο του σε ό,τι έχει να κάνει με την GBL.

Πάντως ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδειξε πως άξιζε η αναμονή, με τον διεθνή σέντερ να κάνει μια γεμάτη εμφάνιση, παρότι αποβλήθηκε με 5 φάουλ περίπου στο 35'.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόλαβε να πατήσει παρκέ για 20:56, έχοντας 4 πόντους (2/3 εντός παιδιάς), 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 20 στην αξιολόγηση, όντας ένας εκ των κορυφαίων του Άρη στο μεγάλο «διπλό» μέσα στην Πάτρα.