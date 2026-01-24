ΚΑΕ Άρης: «Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε»

Οργή επικρατεί στις τάξεις της ΚΑΕ Άρης για τη διαιτησία του αγώνα με τον Προμηθέα και μάλιστα με ανακοίνωσή τους οι «κίτρινοι» έγραψαν για την αποτυχία του χειρουργείου.

Ο Άρης ήταν αλύγιστος στην Πάτρα καθώς επικράτησε του Προμηθέα παρότι οι Πατρινοί εκτέλεσαν 46 ελεύθερες βολές και με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ διαμαρτυρήθηκε για το χαμηλότατο επίπεδο της διαιτησίας κάνοντας λόγο για συστηματικό αποδεκατισμό των παικτών από την αρχή του αγώνα.

«Όσα είδαμε στον σημερινό αγώνα Προμηθέας Βίκος Cola - ΑΡΗΣ Betsson είναι επιεικώς πρωτοφανή.

*27 βολές των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος.

*46 βολές στο τέλος, πανελλήνιο ρεκόρ για φέτος.

*33 φάουλ.

*Συστηματικός αποδεκατισμός των παικτών μας από την αρχή του αγώνα.

*Πολλαπλά ανάποδα σφυρίγματα στο δεύτερο ημίχρονο, με τις σωρηδόν αποβολές και τεχνικές ποινές, τα οποία αν η ομάδα μας δεν έπιανε τόσο μεγάλη απόδοση, θα διαμόρφωναν το αποτέλεσμα.

Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε, όμως το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο...

Δε θα μείνουμε αδρανείς. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και δε θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την προσπάθεια της ομάδας μας», αναφέρει η ανακοίνωση.