Ξανθόπουλος: «Αν μας έλεγαν ότι θα παίζαμε με τη Σαραγόσα στην έδρα μας για να περάσουμε στο Top-8, θα γελάγαμε»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μετά την επικράτηση του Περιστερίου απέναντι στην Καρδίτσα, έδειξε εμπιστοσύνη στην ομάδα του για να περάσει στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Καρδίτσα, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να επικρατεί με 82-69.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο κόουτς του Περιστερίου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον τρόπο που η ομάδα του οδηγήθηκε στη νίκη, αλλά και για την εμπιστοσύνη που έχει στο σύνολό του για την πρόκριση στο FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλους. Παίκτες, σταφ σε όλους στην ομάδα για τη νίκη. Μια νίκη που έρχεται μετά από πολύ καιρό. Σίγουρα μετά από δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά αυτό που έλεγα και στα προηγούμενα παιχνίδια, πιο πολύ μας προβλημάτιζε ότι σε κάποια παιχνίδια δεν είχαμε καλή απόδοση. Σήμερα νομίζω ότι παίξαμε αρκετά καλά σε πολύ μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού.

Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει ίσως και με περισσότερους πόντους γιατί όπως είδατε χάσαμε πολλά λέι απ και πολλές βολές. Παρ’ ολ’ αυτά, ξέραμε ότι παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που το έχει αποδείξει και στο Basketball Champions League, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω οι 4 νίκες που έχει η Καρδίτσα την αδικούν. Και όπως είχα πει και στα παιδιά, για μας ήταν τελικός και μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια! Πραγματικά, δείξανε χαρακτήρα, όπως έχουν δείξει και σε πολλά άλλα παιχνίδια φέτος και συνεχίζουμε... Έχουμε την Τετάρτη το παιχνίδι απέναντι στη Σαραγόσα που επίσης είναι ένας τελικός, καθώς αν κερδίσουμε θα είμαστε 100% στην επόμενη φάση.

Φυσικά και θα είναι τεράστια επιτυχία για την ομάδα μας και ήταν κάτι που είχα πει από την αρχή στα παιδιά. Επειδή τους πιστεύω και τους πιστεύουμε όλοι εδώ πέρα ότι έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup. Είναι πολύ σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας. Αν μας το λέγανε στην αρχή της προετοιμασίας μας ότι θα παίζαμε με τη Σαραγόσα στην έδρα μας παιχνίδι για να περάσουμε στο Top-8 πολλοί θα γελάγανε. Παρ’ ολ’ αυτά εμείς είμαστε εδώ πέρα και εύχομαι να έχουμε μια καλή εμφάνιση, να έχουμε υγεία, να είμαστε πάλι πλήρεις, γιατί ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε πάλι πλήρεις σήμερα και να πάρουμεε τη νίκη για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στην Καρδίτσα και στο Basketball Champions League, αλλά και στην Ελλάδα».