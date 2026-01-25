Παπαθεοδώρου: «Ευχαριστημένοι από την προσπάθεια, στρέφουμε όλη τη προσοχή στον Πανιώνιο»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου εξήγησε ότι έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του ενώ έκανε ειδική αναφορά στην κρίσιμη αναμέτρηση που ακολουθεί με τον Πανιώνιο.

Μετά το τέλος του αγώνα στο «Telekom Center Athens» όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου με 92-81 ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη του. Κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα και επιθετικά και αμυντικά. Είχαμε καλές συνεργασίες και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ήταν επόμενο ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει. Βρήκε πάρα πολλές λύσεις, ειδικά με τον Σλούκα στην επίθεσή του. Δημιούργησε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις για εμάς. Δεν μπορέσαμε να τον περιορίσουμε και μας στοίχισε πολύ ο τρόπος που σκόραρε, αλλά κυρίως, που δημιούργησε».

Και κατέληξε: «Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των παικτών. Την κινητικότητα και την δημιουργία στην επίθεσή μας. Αστοχήσαμε σε πολλά ελεύθερα σουτ με καλούς μας παίκτες. Ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε ελεύθερα σουτ. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη συνέχεια και ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανιώνιο. Στρέφουμε όλη την προσοχή μας και όλη τη συγκέντρωσή μας. Καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό».

Όσον αφορά το επόμενο ματς-φωτιά με τον Πανιώνιο, ανέφερε: «Σίγουρα μια νίκη θα μας δώσει ένα πλεονέκτημα. Έχουμε μέρες να προετοιμαστούμε γι’ αυτό. Δε θα κρίνει όμως την παραμονή μας στην κατηγορία, απλώς θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη θέση και καλύτερη ψυχολογία για τη συνέχεια».