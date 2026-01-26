Ο Ανδρέας Πετρόπουλος αφού κατέβασε το αρχικό story του έκανε νέα ανάρτηση διευκρινίζοντας πως δεν υπονόησε συμμετοχή ανθρώπων του αθλητικού χώρου στο θέμα με τα φρένα του αυτοκινήτου του.

Σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προχώρησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος, σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τα φρένα του αυτοκινήτου του.

Ο γκαρντ του Κολοσσού με νέο story έσπευσε να επισημάνει τα εξής: «Σε συνέχεια της ανάρτησης μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου!».

Επισημαίνουμε πως αρχικά στο story του ανέφερε: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους! Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου! Καραγκιόζηδες».

Μάλιστα σε δηλώσεις του στο Gazzetta υποστήριξε: «Όταν έφτασα στο γήπεδο το αυτοκίνητο μου δεν είχε κανένα πρόβλημα με τα φρένα του όλα ήταν μια χαρά. Μετά το τέλος του αγώνα, έμεινα για αρκετή ώρα στο γήπεδο γιατί έκανα βάρη και αποχωρώντας δεν είχα φρένα». Και συμπλήρωσε: «Να χαλάσανε τα φρένα μου ξαφνικά το θεωρώ λίγο αδύνατο τι να πω. Και να σκεφτεί κανείς πως το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει και η κοπέλα μου... Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο».

Με το νέο του story ο Ανδρέας Πετρόπουλος δίνει διευκρινίσεις για ένα θέμα που απασχόλησε όπως ήταν λογικό τα Μέσα Ενημέρωσης από την ώρα που το δημοσιοποίησε...



