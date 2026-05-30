Βλάντο Γιάνκοβιτς, αν ο Μπόμπαν σε έβλεπε σήμερα, τι θα αναγνώριζε πάνω σου;

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς κουβαλά πολλές διαφορετικές αφηγήσεις και, στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο βετεράνος πλέον φόργουορντ μιλά για τις στιγμές που σκέφτηκε σοβαρά να τα παρατήσει, το πιο μοναχικό σημείο της καριέρας του και το πιο ακριβό τίμημα στην μπασκετική του διαδρομή.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς δεν είναι πια μικρός. Είναι αυθεντικά ευχάριστος όταν παραδέχεται τα λάθη του ή όταν αναφέρει πως κάποιες εμπειρίες δεν τον άφησαν καθόλου ικανοποιημένο, αλλά είναι ΟΚ με αυτό. Το ύφος του είναι πλέον αισιόδοξο, καθώς δεν μιζεριάζει για όσα πήγαν λάθος, αλλά κοιτάζει μπροστά, εξηγώντας πως θέλει να τον θυμούνται σαν το… αγρίμι, σαν τον τύπο που βγήκε πολλές φορές εκτός εαυτού, αλλά ήταν πάντα γεμάτος κίνητρο, όρεξη και πείνα.

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο βετεράνος πλέον φόργουορντ συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για τη δυσκολία του να χτίζεις ταυτότητα όταν οι άλλοι έχουν ήδη γράψει το πρώτο κεφάλαιο για σένα, κουβαλώντας ένα βαρύ κι ασήκωτο επώνυμο. Παραδέχεται, δε, ότι στα 20 του νόμιζε πως ήταν ο βασιλιάς του κόσμου και μιλά για την κουβέντα που τον προσγείωσε, το «για να δούμε τον Βλάντο τι θα κάνει αν φύγει από την ομπρέλα του Πανιωνίου» και για την περίοδο της καριέρας του που, αν μπορούσε, θα την έσβηνε.

*Επιμέλεια βίντεο: Βαγγέλης Καραπέτσας