Ξεκολλάτε, υπάρχουν καλοί Έλληνες σουτέρ! ft. Χάρης Γιαννόπουλος

Η άποψη ότι το ελληνικό μπάσκετ δεν βγάζει πια σουτέρ παραμένει διαρκώς στη συζήτηση. Στο τρίτο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Χάρη Γιαννόπουλο για το αν αυτή η αντίληψη είναι αλήθεια ή μύθος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η έννοια του σουτέρ έχει πλέον αλλάξει.

Πώς γίνεται το ελληνικό μπάσκετ να μη βγάζει πια σουτέρ; Ή μήπως αυτή η άποψη είναι υπερβολική; Στο τρίτο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ξεκινάμε από τον αφορισμό ότι δεν υπάρχουν πια Έλληνες σουτέρ και αναρωτιόμαστε: εμπιστεύονται άραγε οι προπονητές στην Ελλάδα όσους μπορούν να απειλήσουν από μακριά;

Συζητάμε με τον Χάρη Γιαννόπουλο, αρχηγό του Αμαρουσίου και έναν από τους παίκτες που έχουν βγάλει το ψωμί τους κουβαλώντας την ταμπέλα του σουτέρ, για αλήθειες και ψέματα, στερεότυπα και αιρετικές απόψεις που συνοδεύουν αυτή την κουβέντα.

Αναρωτιόμαστε πού πήγαν οι Έλληνες σουτέρ και αναζητούμε απάντηση στο ερώτημα αν το ελληνικό μπάσκετ έχει ενοχοποιήσει το λάθος σε τέτοιο βαθμό που να έχει σκοτώσει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση.

Ακούμε τον έμπειρο γκαρντ-φόργουορντ να απαντά στο αν το σουτ είναι θέμα ρυθμού ή αυτοπεποίθησης, και του ζητάμε να μας πει ποιον θεωρεί τον κορυφαίο Έλληνα σουτέρ.

