Αγγέλου: «Ντούντα, πάμε να παίξουμε δύο Final Four, έχουμε ενέργεια για ό,τι θες!»

Ο Βαγγέλης Αγγέλου συνειδητοποίησε από νωρίς ότι ο φόβος μας καθηλώνει σε μια ανιαρή ζωή και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin παραδέχεται πως το μανάβικο στη Χαλκίδα ήταν ένα πολύ καλό σχολείο αυτογνωσίας, εξηγεί το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και ομολογεί ότι ο Άρης ήταν η πιο δύσκολη αποστολή στη διαδρομή του.

Ο Βαγγέλης Αγγέλου ασπάστηκε την άποψη ότι το μεγαλείο του ανθρώπου είναι πως αποτελεί γέφυρα και όχι προορισμό. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, θητεύοντας στο πλευρό του Ντούσαν Ίβκοβιτς, για τον οποίο παραδέχεται ότι τον έχει σμιλεύσει ως προπονητή, μα πάνω απ’ όλα ως άνθρωπο. Στα 63 του χρόνια, ο πολύπειρος προπονητής κοουτσάρει τον Αστέρα Αλιβερίου, επιστρέφοντας στην Εύβοια, όπου ξεκίνησε η διαδρομή του από το μανάβικο του πατέρα του, στην πλατεία Αγοράς της Χαλκίδας, φτάνοντας έως την κορυφή της EuroLeague το 2012, στην Κωνσταντινούπολη.

Το να είναι κανείς εντελώς ειλικρινής με τον εαυτό του είναι μια καλή πρακτική και, στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Βαγγέλης Αγγέλου συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη και παραδέχεται πως η σκληράδα του έχει κοστίσει στις σχέσεις του στο μπάσκετ, μιλώντας για το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που πήρε δίπλα στον Ντούντα. Παράλληλα, αποκαλύπτει τη στιγμή που κατάλαβε ότι στον τελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα γραφτεί ιστορία και μιλά για τα χρόνια του «Παρά Πέντε», τις «κολώνες» του Άρη και τη θεωρία του… τζακιού.

