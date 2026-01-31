Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με Σπόρτινγκ – Παναθηναϊκό

Στις 31 Δεκεμβρίου 1995, ο Σπόρτινγκ φιλοξένησε τον πανίσχυρο Παναθηναϊκό, σχεδόν τέσσερις ώρες πριν αλλάξει ο χρόνος, κι εκείνο το παιχνίδι στο κλειστό των Πατησίων μνημονεύεται ακόμα ως περήφανη ανάμνηση μιας άλλης εποχής για το ελληνικό μπάσκετ. Τότε που το θεωρητικά εύκολο βράδυ των «πράσινων», πριν ανοίξουν οι σαμπάνιες τα μεσάνυχτα, εξελίχθηκε σε σόου του Μίτσελ Γουίγκινς και σε θρίαμβο των γηπεδούχων!
Μάλιστα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού παραλίγο να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά στο γήπεδο, αφού ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς τους κράτησε στα αποδυτήρια για σχεδόν μία ώρα.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Κασουρίδης ήταν μέλος εκείνης της ομάδας του Σπόρτινγκ και, στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για εκείνο το εμβληματικό παιχνίδι στο κλειστό κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ και τη νίκη απέναντι στον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκό.
Ήταν το παιχνίδι όπου ο Τόνι Κόστνερ σκόραρε 24 πόντους και μάζεψε 19 ριμπάουντ απέναντι στον Στόγιαν Βράνκοβιτς, ενώ ο χρυσός Έφηβος του ’95, Αλέξης Παπαδάτος, άρχισε να τρέχει για να προλάβει το τελευταίο τρένο στον Άγιο Ελευθέριο, προκειμένου να φτάσει έγκαιρα στο σπίτι του για την αλλαγή του χρόνου!
