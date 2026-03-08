Παπαδάκης: «Κώστα, το χάσαμε το παιδί, τον χάσαμε τον Ντράζεν»!

Ο Κώστας Παπαδάκης ήταν ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος που ασχολήθηκε με όσα γίνονταν στην άλλη ακτή του Ατλαντικού, γράφοντας στο Τρίποντο, το περιοδικό που έκανε μια μικρή επανάσταση στον ελληνικό αθλητικό Τύπο, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και για να πάρεις κάποιον στην Αμερική μπορεί να χρειαζόταν να καλέσεις 10-15 φορές για να πιάσεις γραμμή!
«Όταν με έβλεπαν οι υπάλληλοι του ΟΤΕ, είμαι σίγουρος ότι έλεγαν μέσα τους: "Καλωσήρθε ο χορηγός!". Μόνο προτομή απ’ έξω δεν μου κάνανε», θυμάται χαρακτηριστικά για την εποχή πριν γίνει εκπρόσωπος παικτών, φέρνοντας στην Ελλάδα παίκτες όπως οι Έντι Τζόνσον, Έντγκαρ Τζόουνς, Στόγιαν Βράνκοβιτς, Ντίνο Ράτζα, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Μίτσελ Ουίγκινς, Πι Τζέι Μπράουν!
Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Κώστας Παπαδάκης συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για το «Τρίποντο» και την εποχή που με το NBA ασχολούνταν τρεις δημοσιογράφοι στην Ευρώπη, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τι έγινε το βράδυ πριν από το δυστύχημα του Ντράζεν Πέτροβιτς και το τηλεφώνημα του Παύλου Γιαννακόπουλου και μοιράζεται ιστορίες για τον Γκάρετ, τον Τάρπλεϊ, τον ΜακΝτάνιελ, τον Λέβινγκστον και τον Ροντ Στρίκλαντ.
