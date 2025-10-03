Κοουτσάροντας στο Ναγκασάκι

Στο Ναγκασάκι, τα μνημεία της πόλης μιλούν πιο δυνατά από τους ανθρώπους, και στο ένατο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, o Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον προπονητή της Μυκόνου, Βαγγέλη Ζιάγκο, για το πέρασμά του από τον τόπο όπου η κουλτούρα και η ιστορία καθορίζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το μπάσκετ και τη ζωή.

Στις 11:02 το πρωί της 9ης Αυγούστου 1945, το Ναγκασάκι είχε μείνει να αιωρείται σε μία ατελείωτη στιγμή όταν η βόμβα «Fat Man», η δεύτερη ατομική βόμβα που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πόλεμο, εξερράγη 500 μέτρα πάνω από την πόλη, απελευθερώνοντας ενέργεια ισοδύναμη με 21.000 τόνους TNT.

Σήμερα, 80 χρόνια μετά, η κληρονομιά του Ναγκασάκι παραμένει ζωντανή και υπενθυμίζει ότι η μνήμη δεν είναι απλώς ιστορικό γεγονός, αλλά αφορμή σκέψης και ευθύνης για τις επόμενες γενιές. Και ότι ακόμη και μέσα από την απόλυτη καταστροφή, οι κοινωνίες μπορούν να ξαναχτίσουν την ταυτότητά τους και να βρουν νέους τρόπους να νοηματοδοτήσουν τη ζωή.

Στο ένατο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, μιλάει για την εμπειρία του στον πάγκο της Ναγκασάκι Βέλκα, μοιράζεται τους ήχους και τις σιωπές της πόλης που θυμάται πιο έντονα και αναφέρεται στο μεγαλύτερο μάθημα ζωής που πήρε σε έναν τόπο που σημάδεψε τόσο έντονα η ιστορία.

