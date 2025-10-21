Δημήτρη Αγραβάνη, ποιο viral βίντεο για σένα θα ήθελες να σβήσεις;

Ο Δημήτρης Αγραβάνης είναι ο τύπος που λέει αυτό που έχει στο κεφάλι του, χωρίς να τον νοιάζει να το «στρογγυλέψει» και στο δωδέκατο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Έλληνα φόργουορντ για τις κουβέντες και τις αντιδράσεις που μετάνιωσε πραγματικά, τη μεγαλύτερη απογοήτευση της καριέρας του και το πιο ειλικρινές πράγμα που μπορεί να πει κάποιος για εκείνον.

Τελικά, ο Δημήτρης Αγραβάνης είναι παρεξηγημένος, αυθόρμητος ή απλώς ειλικρινής σε μια εποχή που οι περισσότεροι βάζουν την κασέτα να παίζει; Ποια ήταν η στιγμή που είδε το βίντεο και είπε «τώρα το έχασα, δεν ήμουν αυτός»; Πόσο δύσκολο είναι να ζητήσει συγγνώμη κι εν πάση περιπτώσει, τον έχτισαν περισσότερο τα λάθη ή οι επιτυχίες του;

Στο δωδέκατο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Έλληνα φόργουορντ της κινεζικής Χεφέι για τον τρόπο που τον βλέπει ο κόσμος και για τη στιγμή της καριέρας του που είπε: «Ρε φίλε, τα κατάφερα». Ο Αγραβάνης σχολιάζει το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, το περίφημο πρωτοσέλιδο με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, τα συμβάντα που ούτε κι ο ίδιος θέλει να ξαναδεί στο βίντεο, καθώς και τη στιγμή στη διαδρομή του που τον έκανε πιο αληθινό.

