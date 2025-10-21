Δημήτρη Αγραβάνη, ποιο viral βίντεο για σένα θα ήθελες να σβήσεις;

Τελικά, ο Δημήτρης Αγραβάνης είναι παρεξηγημένος, αυθόρμητος ή απλώς ειλικρινής σε μια εποχή που οι περισσότεροι βάζουν την κασέτα να παίζει; Ποια ήταν η στιγμή που είδε το βίντεο και είπε «τώρα το έχασα, δεν ήμουν αυτός»; Πόσο δύσκολο είναι να ζητήσει συγγνώμη κι εν πάση περιπτώσει, τον έχτισαν περισσότερο τα λάθη ή οι επιτυχίες του;
Στο δωδέκατο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Έλληνα φόργουορντ της κινεζικής Χεφέι για τον τρόπο που τον βλέπει ο κόσμος και για τη στιγμή της καριέρας του που είπε: «Ρε φίλε, τα κατάφερα». Ο Αγραβάνης σχολιάζει το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, το περίφημο πρωτοσέλιδο με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, τα συμβάντα που ούτε κι ο ίδιος θέλει να ξαναδεί στο βίντεο, καθώς και τη στιγμή στη διαδρομή του που τον έκανε πιο αληθινό.
