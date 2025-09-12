Μπάσκετ στην Αλβανία: Γκρεμίζοντας στερεότυπα

Σε μια εποχή που το μπάσκετ ξεπερνά σύνορα και στερεότυπα, η παρουσία ενός Έλληνα προπονητή στην Αλβανία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο έβδομο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον κόουτς της Απολόνια Φιέρι, Χρήστο Κουσίδη, για ένα περιβάλλον που για τους περισσότερους παραμένει άγνωστο και συχνά παρεξηγημένο.

Η Αλβανία μπορεί να μην αποτελεί την πιο προφανή σκέψη που θα έκανε κανείς μιλώντας για μπασκετικούς προορισμούς, ωστόσο ο Έλληνας προπονητής Χρήστος Κουσίδης ανέλαβε φέτος την τεχνική ηγεσία της Απολόνια, που εδρεύει στο Φιέρι και φέτος γιορτάζει 100 χρόνια ζωής. Παράλληλα, η ομάδα συμμετέχει στη Liga Unike, το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζονται σύλλογοι τόσο από την Αλβανία όσο και από το Κόσοβο.

Στο έβδομο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Χρήστος Κουσίδης μιλάει για τις προκαταλήψεις που υπάρχουν ή τουλάχιστον υπήρχαν απέναντι στην Αλβανία και για το αν, και με ποιον τρόπο, επηρεάζουν την αντιμετώπιση των Αλβανών παικτών στο εξωτερικό.

Παράλληλα, σχολιάζει το γεγονός ότι οι Βαλκάνιοι έχουν αναδείξει τεράστιους παίκτες στο παγκόσμιο μπάσκετ, με την Αλβανία να μένει πίσω. Επίσης, αναφέρεται στη σύνδεση ανάμεσα στην εικόνα της Αλβανίας ως χώρας και την αντίληψη για το μπάσκετ της.

Ακούστε τα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ

Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ εδώ.