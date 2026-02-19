Για τον κορυφαίο Πανιώνιο ever, τον Ντούντα και το Κύπελλο στο ΣΕΦ

Ο Γιώργος Μποσγανάς κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό μπάσκετ των 90s ως αθόρυβος μικρός ήρωας στα παρκέ, φτάνοντας μάλιστα μέχρι την Εθνική Ανδρών. Δυάρι με ύψος 2 μέτρα, με σουτάκι και διείσδυση, ο «Μπόζο» έπαιξε στον Πανιώνιο από το 1986 έως το 1998, ζώντας την καλύτερη περίοδο του «Ιστορικού».
Ο Μποσγανάς καταξιώθηκε στον τότε πολύ δυνατό Πανιώνιο, με τα καλά πλασαρίσματα στα ψηλά της βαθμολογίας της Α1, τις ευρωπαϊκές παρουσίες και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1991.
Πλέον καμαρώνει για την κόρη του, Έλενα, που βαδίζει στα χνάρια του, και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για το αριστούργημα του Ντούσαν Ίβκοβιτς στη Νέα Σμύρνη, τον Βλάντο Τζούροβιτς, τον Ζάρκο Πάσπαλι, τον Μπάιρον Ντίνκινς, το Κύπελλο στο ΣΕΦ και τις στιγμές που σημάδεψαν την μπασκετική του διαδρομή.
To επεισόδιο στο YouTube του Gazzetta
Επιμέλεια video: Τάσος Γκινοσάτης