Βασίλης Φραγκιάς: Μπάσκετ στη Μογγολία και ιστορίες που δύσκολα πιστεύεις

Η καλύτερη εκδοχή δεν βασίζεται στην τύχη. Χρειάζονται θαρραλέες αποφάσεις και ο Βασίλης Φραγκιάς άνοιξε πανιά στον κόσμο λίγο πριν από το τέλος του 2021, βγαίνοντας από το comfort zone του και παίρνοντας την απόφαση να κοουτσάρει στη Μογγολία, εκτελώντας πλέον χρέη ομοσπονδιακού προπονητή σε ένα μπασκετικό πρότζεκτ χτισμένο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από καθετί γνώριμο. Οι μέρες που έχει περάσει εκεί, σε αυτόν τον γεμάτο στιγμές κόσμο, δεν πρόκειται να γλιστρήσουν ποτέ μέσα από τα χέρια του και θα τον συνοδεύουν πάντα ως ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια της ζωής και της προπονητικής του διαδρομής.
Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο 64χρονος προπονητής συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για το μπάσκετ στη Μογγολία και μοιράζεται απίθανες ιστορίες από τη ζωή του στην άκρη της Ασίας. Από τον ΝτεΜάρκους Κάζινς που έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, μέχρι τους -28 βαθμούς που αντίκρισε στην Ουλάν Μπατόρ και την Πρωτοχρονιά που πέρασε μόνος, σε καραντίνα, μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μογγολία! Αλλά και την αναζήτηση του νέου Λάμα στο Νεπάλ και το Κατμαντού, τους νομάδες και τις περιπέτειες στις αμμοθύελλες, μιλώντας για το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που έχει λάβει στη χώρα του Τζένγκις Χαν.
*Επιμέλεια βίντεο: Τάσος Γκινοσάτης