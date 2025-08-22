Κοουτσάροντας την Εθνική Παλαιστίνης

Η Εθνική Παλαιστίνης δεν παίζει μόνο για το σκορ. Παίζει για να θυμίζει ότι υπάρχει, ότι ζει, ότι αναπνέει. Στο πέμπτο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Γιάννη Διαμαντάκο, τον Έλληνα προπονητή της Εθνικής Παλαιστίνης, για το μπάσκετ σε μια περιοχή όπου ο φόβος έχει γίνει κανονικότητα.

Στη Γάζα, δεν υπάρχει χρόνος για όνειρα. Υπάρχει μόνο χρόνος για επιβίωση. Ταυτόχρονα, για την εθνική ομάδα μπάσκετ της Παλαιστίνης, κάθε αγώνας είναι μια κραυγή: «Υπάρχουμε. Είμαστε εδώ». Μια κραυγή που πρέπει να ακουστεί πιο δυνατά από τις εκρήξεις. Μια υπενθύμιση ότι η ζωή δεν παραδίνεται. Οι Παλαιστίνιοι δεν κυνηγούν μόνο νίκες· κυνηγούν το δικαίωμα να ζουν, να παίζουν, να εκπροσωπούν τη γη τους.

Στο πέμπτο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ, ο Έλληνας ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Παλαιστίνης, Γιάννης Διαμαντάκος, ο οποίος κοουτσάρει παράλληλα την Αλ Ούλα από τη Σαουδική Αραβία, εξηγεί ότι δεν διαχειρίζεται απλώς ένα ρόστερ. Διαχειρίζεται ψυχές που παλεύουν να κρατήσουν κομμάτια κανονικότητας, υπενθυμίζοντας σε κάθε ευκαιρία ότι ο αθλητισμός ενώνει.

Πώς βρίσκει, λοιπόν, τις λέξεις ένας προπονητής για να ξεκινήσει την προπόνηση, όταν έχει απέναντί του έναν παίκτη που μπορεί να έχασε συγγενή μόλις την προηγούμενη μέρα; Ποια είναι η πιο έντονη στιγμή που έχει ζήσει ως κόουτς της Εθνικής Παλαιστίνης; Και, τελικά, αν αυτή η ομάδα είχε μια φωνή, τι θα φώναζε στον κόσμο σήμερα;

Ακούστε τα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ

#1 Δημήτρη Ιτούδη, πόση ζημιά κάνουν οι insiders και το Twitter σε μία ομάδα;

#2 Πώς είναι να παίζεις μπάσκετ στη σκιά του Πάμπλο Εσκομπάρ; ft. Πάνος Φιλιππάκος

#3 Ξεκολλάτε, υπάρχουν καλοί Έλληνες σουτέρ! ft. Χάρης Γιαννόπουλος

#4 Τι έχει να δώσει η Dubai BC στη EuroLeague; ft. Γιάννης Γεωργαλλής



Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ εδώ.





To επεισόδιο και στο YouTube του Gazzetta