Πώς χώρεσαν στην ίδια ομάδα Διαμαντίδης, Σπανούλης και Σάρας; Ft. Δημήτρης Βεργίνης

Ο Παναθηναϊκός της σεζόν 2008-09 λογίζεται από πολλούς ως η κορυφαία ομάδα στην ιστορία της EuroLeague και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Δημήτρης Βεργίνης μοιράζεται ιστορίες από το Βερολίνο και την καριέρα του.

Το αδιανόητο back court του Παναθηναϊκού της σεζόν 2008-09, σε συνδυασμό με την παρουσία των Νίκολα Πέκοβιτς, Μάικ Μπατίστ, Αντώνη Φώτση και Κώστα Τσαρτσαρή στην front line, δημιούργησε αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως ό,τι πιο πλήρες και τρομακτικό έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ.



Εκείνη η έκδοση των «πράσινων» έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στο Βερολίνο, με τον Δημήτρη Βεργίνη να αγωνίζεται, σε ηλικία 21 ετών, στο πλευρό του Δημήτρη Διαμαντίδη, του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, του Βασίλη Σπανούλη, του Ντρου Νίκολας και του Νίκου Χατζηβρέττα.



Στα 38 του χρόνια, ο Δημήτρης Βεργίνης αγωνίζεται στον Έσπερο Καλλιθέας και, στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για τη διαδρομή του, η οποία ξεκίνησε από την Ακαδημία του Θόδωρου Ροδόπουλου και είναι γεμάτη στιγμές.



Ήταν, λοιπόν, εκείνος ο Παναθηναϊκός η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στη EuroLeague; Πώς μπήκε σε εκείνη την πρώτη προπόνηση με τους «πράσινους»; Πώς ήταν να εκτελεί χρέη αρχηγού στον ΠΑΟΚ σε τόσο μικρή ηλικία; Πώς βίωσε το πέρασμά του από τον Άρη και τον Πανιώνιο και, εν πάση περιπτώσει, ποια στιγμή τον σημάδεψε;

Επιμέλεια video: Βαγγέλης Καραπέτσας