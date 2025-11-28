Καλαϊτζής στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin: «Ο Ντούντα ήταν σαν τον Πάπα Ιωάννη Παύλο για εμάς!»

Ο Γιώργος Καλαϊτζής φιλοξενήθηκε στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin και μοιράστηκε ιστορίες για το αριστούργημα του Πανιωνίου, τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς και την... μπάλα του Σόλομον.

Ο Γιώργος Καλαϊτζής έχει κάνει μεταπτυχιακά σε ό,τι διδάσκεται στο παγκόσμιο μπάσκετ, παίζοντας για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αποτελώντας μέλος του «Ιστορικού» τη σεζόν 1995-96 στο αριστούργημα του Ντούντα και στη συνέχεια κατακτώντας 13 τίτλους με τον Παναθηναϊκό.

Μέχρι τα 21 του, ο βετεράνος γκαρντ είχε ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Εφήβων, είχε αγωνιστεί στην πιο αγαπησιάρικη έκδοση του Πανιωνίου με τα Ελληνόπουλα, τον Φάνη, τον Ντίνκινς και τον Ζάρκο Πάσπαλι, και είχε ενταχθεί στον Παναθηναϊκό του Ντίνο Ράτζα και του Μπάιρον Σκοτ.

Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, ο Γιάννης Σταυρουλάκης συζητά με τον Γιώργο Καλαϊτζή για την παρ’ ολίγον καριέρα του στη δημοσιογραφία και το γούρι που του επέβαλε ο Δημήτρης Παπανικολάου, φορώντας το ίδιο ζευγάρι κάλτσες στο Παγκόσμιο Εφήβων!

Παράλληλα, μιλάει για τη μετάβαση από την επίθεση flex του Ίβκοβιτς στο pick n’ roll του Ομπράντοβιτς και μοιράζεται ένα απίθανο περιστατικό με τον Ζοτς και τον Λόνι Μπάξτερ, που δεν έλεγε να εμπεδώσει το… κυνηγητό. Επίσης, θυμάται το περίφημο περιστατικό με τον Γουίλι Σόλομον και την υπογεγραμμένη μπάλα κατά τη σειρά του Παναθηναϊκού με την Εφές Πίλσεν.

