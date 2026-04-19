Χαρίσης: «Στην προπόνηση του Ιβάνοβιτς δεν τολμούσες να βγάλεις κιχ!»

Ο Χρήστος Χαρίσης ξεκίνησε κουβαλώντας την ταμπέλα του σούπερ ταλέντου στις ομάδες του Αρίωνα που σάρωσαν στη Γ' και τη Β' Εθνική, έχοντας ως ορμητήριο την περιοχή του Αγίου Αρτεμίου στη Γούβα, φτάνοντας στο σημείο να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία με τη… χιλιοτραγουδισμένη Τάου των Σκόλα, Νοτσιόνι, Μπένετ, Βιντάλ και Σκονοκίνι.
Ο βετεράνος γκαρντ καθιερώθηκε με το Ηράκλειο, φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού σε μία δύσκολη περίοδο, με τον Σωκράτη Κόκκαλη φευγάτο και τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνονται, ενώ εκείνο το νικητήριο καλάθι με την Κροατία στο EuroBasket 2003 θα τον ακολουθεί εις το διηνεκές.
Στα 49 του χρόνια ακολουθεί καριέρα προπονητή, αποτελώντας μέλος του σταφ στο Παλαιό Φάληρο, και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για τη διαδρομή του από τον Αρίωνα έως το Ηράκλειο, τον Ολυμπιακό και τη Χώρα των Βάσκων, ενώ στα αυτιά του ηχούν ακόμη οι φωνές του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στην προπόνηση.
To επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin στο YouTube του Gazzetta
Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin
Ακούστε τα προηγούμενα επεισόδια του ΣΠΛΙΤ powered by bwin:
- Δημήτρη Ιτούδη, πόση ζημιά κάνουν οι insiders και το Twitter σε μία ομάδα;
- Πώς είναι να παίζεις μπάσκετ στη σκιά του Πάμπλο Εσκομπάρ; ft. Πάνος Φιλιππάκος
- Ξεκολλάτε, υπάρχουν καλοί Έλληνες σουτέρ! ft. Χάρης Γιαννόπουλος
- Τι έχει να δώσει η Dubai BC στη EuroLeague; ft. Γιάννης Γεωργαλλής
- Κοουτσάροντας την Εθνική Παλαιστίνης ft. Γιάννης Διαμαντάκος
- Αμπελόκηποι, η ομάδα-φαινόμενο των ‘90s ft. Γιώργος Φλώρος
- Μπάσκετ στην Αλβανία: Γκρεμίζοντας στερεότυπα
- Ο Anser θα κουβαλά πάντα μέσα του τη φανέλα με το No 6
- Κοουτσάροντας στο Ναγκασάκι
- Νίκο Φιλίππου, ποιος ήταν ο καλύτερος Άρης όλων των εποχών;
- Πώς εξηγούνται τόσες κατοστάρες στη EuroLeague;
- Δημήτρη Αγραβάνη, ποιο viral βίντεο για σένα θα ήθελες να σβήσεις;
- Ευθύμη Μπακατσιά, πώς ήταν να παίζεις απέναντι στον Τζόρνταν;
- Γιατί πάσχουν από κατάθλιψη, αφού έχουν τα πάντα;
- Σελέν Ερντέμ στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin: «Αυτή είμαι! Αληθινή, αυθεντική και... με ψηλά τακούνια»
- Καλαϊτζής στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin: «Ο Ντούντα ήταν σαν τον Πάπα Ιωάννη Παύλο για εμάς!»
- Για την Εθνική Κωφών - Κοουτσάροντας ενώ διαβάζεις τα χείλη
- Τι θεωρείται η μεγαλύτερη νίκη για έναν μάνατζερ; Ft. Γιάννης Αθηναίου
- Κοουτσάροντας με το χιτζάμπ Ft. Ελένη Καπογιάννη
- Μπάσκετ και tattoo culture Ft. Sake
- Μια ερώτηση για κάθε ομάδα της EuroLeague
- Πώς χώρεσαν στην ίδια ομάδα Διαμαντίδης, Σπανούλης και Σάρας; Ft. Δημήτρης Βεργίνης
- Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με Σπόρτινγκ – Παναθηναϊκό
- Πώς καθιερώθηκε η τρομερή γενιά των 90άρηδων
- Εθνική Εφήβων 1995: Οι ιστορίες πίσω από την πιο ταλαντούχα φουρνιά του ελληνικού μπάσκετ
- Ο Γιώργος Μποσγανάς για τον κορυφαίο Πανιώνιο ever, τον Ντούντα και το Κύπελλο στο ΣΕΦ
- Λιμνιάτης: «Γιωργάκη, θα μαρκάρεις τον Γκάλη, αλλά πρόσεχε μην τον χτυπήσεις!»
- Παπαδάκης: «Κώστα, το χάσαμε το παιδί, τον χάσαμε τον Ντράζεν»!
- Κώστα Γαλάνη, οι Έλληνες ξέρουν να διαβάζουν τη στατιστική στο μπάσκετ;
- Αγγέλου: «Ντούντα, πάμε να παίξουμε δύο Final Four, έχουμε ενέργεια για ό,τι θες!»
- Δρελιώζης: «Ήταν τραγικό να με θεωρούν ακόμη ταλέντο στα 25 μου»
*Επιμέλεια video: Θοδωρής Σανιδάς