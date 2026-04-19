Χαρίσης: «Στην προπόνηση του Ιβάνοβιτς δεν τολμούσες να βγάλεις κιχ!»

Ο Χρήστος Χαρίσης ακολουθεί πλέον καριέρα προπονητή και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, εξηγεί αν ένας καλός παίκτης μπορεί να γίνει καλός κόουτς, ενώ μιλά για τη διαδρομή του, έχοντας συμπαίκτες από τον Λουίς Σκόλα μέχρι τον… Γιάννη Σπαλιάρα.

Ο Χρήστος Χαρίσης ξεκίνησε κουβαλώντας την ταμπέλα του σούπερ ταλέντου στις ομάδες του Αρίωνα που σάρωσαν στη Γ' και τη Β' Εθνική, έχοντας ως ορμητήριο την περιοχή του Αγίου Αρτεμίου στη Γούβα, φτάνοντας στο σημείο να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία με τη… χιλιοτραγουδισμένη Τάου των Σκόλα, Νοτσιόνι, Μπένετ, Βιντάλ και Σκονοκίνι.

Ο βετεράνος γκαρντ καθιερώθηκε με το Ηράκλειο, φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού σε μία δύσκολη περίοδο, με τον Σωκράτη Κόκκαλη φευγάτο και τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνονται, ενώ εκείνο το νικητήριο καλάθι με την Κροατία στο EuroBasket 2003 θα τον ακολουθεί εις το διηνεκές.

Στα 49 του χρόνια ακολουθεί καριέρα προπονητή, αποτελώντας μέλος του σταφ στο Παλαιό Φάληρο, και στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin συζητά με τον Γιάννη Σταυρουλάκη για τη διαδρομή του από τον Αρίωνα έως το Ηράκλειο, τον Ολυμπιακό και τη Χώρα των Βάσκων, ενώ στα αυτιά του ηχούν ακόμη οι φωνές του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στην προπόνηση.

*Επιμέλεια video: Θοδωρής Σανιδάς