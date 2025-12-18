Κοουτσάροντας με το χιτζάμπ Ft. Ελένη Καπογιάννη

Το χιτζάμπ δεν την ενόχλησε. Έμαθε να δίνει οδηγίες με αυτό στο κεφάλι της. Και ας ήταν μία αιτία να χάνει κάπου - κάπου τη συγκέντρωσή της. Στα χέρια της υπήρχαν μανίκια, για να την καλύπτουν μέχρι τους καρπούς. Μα για την Ελένη Καπογιάννη, η εμπειρία της Εθνικής ομάδας του Ιράν ήταν μοναδική, κοουτσάροντας μία ομάδα Γυναικών σε μια κοινωνία με αυστηρούς θρησκευτικούς κανόνες.
Στο νέο επεισόδιο του ΣΠΛΙΤ powered by bwin, η Ελληνίδα προπονήτρια μιλάει στον Γιάννη Σταυρουλάκη για τα στερεότυπα που γκρέμισε κοουτσάροντας στο Ιράν και μοιράζεται ιστορίες για προπονητική και τακτικές, ξεπερνώντας περιορισμούς. Παράλληλα, αποκαλύπτει το μεγαλύτερο μάθημα ζωής, παρακολουθώντας τα κορίτσια της Εθνικής Γυναικών να αγωνίζονται φορώντας το χιτζάμπ.
